Сегодня 15:25 Подводный монстр, охраняющий Россию. Что известно о новом атомном крейсере «Князь Пожарский» Капитан I ранга запаса Дандыкин: у АПЛ «Князь Пожарский» нет аналогов

«Князь Пожарский» — новейшая атомная подлодка проекта «Борей-А» четвертого поколения. Она охраняет рубежи России баллистическими ракетами и никому не позволит безнаказанно напасть на свою страну. Субмарина вызвала переполох в западной прессе, особенно на фоне недавнего фиаско НАТО в Северном море. Подробности выяснил 360.ru.

АПЛ «Князь Пожарский»: характеристики Атомная подводная лодка стратегического назначения К-555 «Князь Пожарский» относится к четвертому поколению. Проект разработали в конструкторском бюро «Рубин», а заложили в декабре 2016 года на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске. В феврале 2024-го крейсер спустили на воду и провели положенные испытания, а 24 июля 2025 года в присутствии президента Владимира Путина на атомоходе подняли флаг Военно-морских сил. Подлодку приняли в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота. В ночь на 2 августа «Князь Пожарский» встал на боевое дежурство. Длина АПЛ — 170 метров, максимальная ширина корпуса — 13,5 метра. Подводная скорость достигает 29 узлов, то есть более 53 километров в час, над водой субмарина идет вдвое медленнее. Рабочая глубина погружения — 400, а предельная глубина погружения — 480 метров. В автономном режиме лодка может провести 90 суток.

Фото: Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский». Министерство обороны РФ / РИА «Новости»

На «Князе Пожарском» служит экипаж в 107 человек, из них 55 офицеров. Его командир, капитан II ранга Андрей Шляхер начал формировать команду с 2022 года. Подлодка вооружена баллистическими ракетами «Булава» (они могут нести и ядерную «начинку»), дальность полета — более девяти тысяч километров. С учетом базирования АПЛ в досягаемости может быть любой уголок планеты. Также в комплект вооружения К-555 входят универсальные глубоководные самонаводящиеся торпеды «Физик-2». Они преследовать цель на глубине 500 метров со скоростью более 90 километров в час и поразить ее на расстоянии 50 километров. Стоит упомянуть и противолодочный ракетно-торпедный комплекс «Водопад», крылатые ракеты, четыре десятка подводных мин и пусковые установки средств гидроакустического противодействия «Шлагбаум». За противовоздушную оборону отвечают зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба».

Реакция Запада на К-555 Появление в российском Военно-морском флоте новой АПЛ всерьез всколыхнуло Запад. «Князя Пожарского» прозвали подлодкой, которая может изменить баланс сил, «посеять ужас» и потрясти мир своим вооружением. «Это 24-тысячетонный монстр призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — написали журналисты французского издания Le Parisien. Некоторые отечественные политики даже заподозрили, что именно из-за новой субмарины президент США Дональд Трамп заявлял о передислокации американских подлодок ближе к России. К тому же недавно у НАТО случилось крупное фиаско: в Северном море альянс начал было охотиться за подлодкой проекта «Ясень», но похвастать успехом не удалось.

Фото: Многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень» К-560 «Северодвинск». Павел Львов / РИА «Новости»

Причем на эту крупнейшую поисковую операцию времен были брошены подразделения ВМС США, ВВС Великобритании и Норвегии, даже американский многоцелевой атомный авианосец «Джеральд Форд» привлекли. Видимо, после этого западным воякам стало не по себе от того, чего можно ожидать от новейшей субмарины России. Впрочем, США не впервые претерпевать от русских моряков: в 1987 году они провели операцию «Атрина» — скрытно подвели подлодки к американскому побережью. Советские подводники спокойно прошли все противолодочные рубежи, а Соединенные Штаты так и не смогли их обнаружить. Зато СССР получил данные о базировании и путях патрулирования ракетоносцев янки.

Фото: Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский». Министерство обороны РФ / РИА «Новости»

Единственный в мире «Князь Пожарский» — единственный в мире стратегический подводный атомный крейсер четвертого поколения, рассказал 360.ru капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Основа стратегических наступательных ядерных сил США — лодки типа «Огайо» третьего поколения. Это колоссальная разница в глубине погружения, шумности и ракетному вооружению.

Российские АПЛ четвертого поколения — основа нашей морской ядерной триады на 50 лет вперед. «Князь Пожарский» — пятое судно модернизированного проекта 955А «Борей-А». Двумя его последними представителями станут субмарины «Дмитрий Донской» и «Князь Владимир». Их планируют сдать в 2026 и 2027 годах. Василий Дандыкин

Аналогов «Князю Пожарскому» в мире нет, заверил военный эксперт. На Камчатке в Вилючинске уже готовятся сформировать первое соединение новейших атомоходов. При этом уже сейчас в России разрабатывают АПЛ пятого поколения. Дандыкин отметил, что сам факт создания новейших подлодок — несомненный подвиг конструкторов, «севмашевцев» и, конечно, моряков. Они готовят субмарины очень быстрыми темпами и вводят их в боевой строй.

Фото: Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский». Министерство обороны РФ / РИА «Новости»

«Помимо России и США, это делают Великобритания (но ракеты у них американские), Франция, Китай. Подтягивается Индия — пытается. Самая высшая степень военных технологий — создание таких субмарин», — добавил эксперт. Однако Дандыкин категорически не согласился с тем, что Трамп решил переместить две американские атомные подлодки, испугавшись именно «Князя Пожарского»: это было чисто политическое решение. «Тем более что неизвестно, о каких подлодках шла речь. Многоцелевые атомные типа „Вирджиния“? Впрочем, это ведь ничего по большому счету не решает. Примерно то же, что посылать атомную субмарину для борьбы с венесуэльской наркомафией — абсурд», — подытожил собеседник 360.ru.