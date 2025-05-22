Новый командир Сухопутных войск — герой Авдеевки. Что известно об Андрее Мордвичеве

Новым главнокомандующим Сухопутными войсками назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев. Он успел отличиться в боях в Сирии, но особенно хорошо показал себя на СВО. Чем знаменит новый военачальник — в материале 360.ru.

Назначен новый глава Сухопутными войсками Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками Герою Российской Федерации генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Министр выразил уверенность, что военный с боевым опытом достойно продолжит службу на новом поприще. Ранее главнокомандующим Сухопутными войсками выступал генерал Олег Салюков — он находился в этой должности с 2014 года. Теперь указом президента России назначен заместителем секретаря Совета безопасности России. На посту командующего войсками Центрального военного округа Мордвичева сменил генерал-полковник Валерий Солодчук. Он также возглавил и группировку войск «Центр», которая сейчас воюет за Покровск и другие города на Донецком направлении.

Фото: Фото: Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в командном пункте группировки войск «Центр» в зоне спецоперации / РИА «Новости»

Биография Андрея Мордвичева Андрей Мордвичев родился в январе 1976 года в городе Павлодар тогда еще Казахской ССР. Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, затем изучал военную науку в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. С апреля 2011-го полковник Мордвичев командовал 4-й отдельной гвардейской Кантемировской танковой бригадой имени Ю. В. Андропова. Спустя два года получил погоны генерал-майора, в 2014-м был командиром мотострелковой бригады. По окончании Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России командовал Южно-Сахалинским гарнизоном, служил в Центральном и Южном военных округах. Участвовал в военной операции России в Сирии.

Фото: Командный пункт группировки войск «Центр» в зоне спецоперации, крайний справа — генерал-лейтенант Андрей Мордвичев / РИА «Новости»

Карьера Мордвичева на СВО Группировка войск под началом Мордвичева освобождала Мариуполь. В ходе боев украинские и зарубежные СМИ сообщали, что военачальник погиб после удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке 18 марта 2022 года, однако скоро убедились, что это не так. Россиянин лично присутствовал на передовых позициях, командовал штурмом «Азовстали». Через два года, в 2024-м, бойцы уже генерал-полковника Мордвичева водрузили российский флаг над взятой Авдеевкой. Украинские войска превратили ее в почти неприступную крепость, но россияне применили ту же тактику, что и в Мариуполе: наносили удары с разных сторон, вынуждая противника разбазаривать свои силы. За эту операцию Мордвичев и его войска получили благодарность президента России Владимира Путина. Позже офицера удостоили звания Героя России и наградили генеральской шашкой. Кроме того, военный — кавалер пяти орденов, нескольких медалей. Также участвовал в боях за Очеретино, Торецк, Покровск, Селидово и Курахово.

Интересно Как и некоторые другие видные российские военные, Мордвичев попал под западные санкции, в частности стран Евросоюза, Швейцарии и Украины. Как и некоторые другие видные российские военные, Мордвичев попал под западные санкции, в частности стран Евросоюза, Швейцарии и Украины.

Фото: Подбитый танк Abrams под Авдеевкой / РИА «Новости»

Верное назначение Начальник Сухопутными войсками России — очень важная должность, особенно в том, что касается подготовки кадров и боевой подготовки, отметил в разговоре с 360.ru капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

У Мордвичева в этом направлении богатый опыт. К тому же он относительно молод и уже успел покомандовать группировкой «Центр», у которой, объективно говоря, в зоне специальной военной операции самые заметные успехи. У них больше всего освобожденных населенных пунктов, в том числе и достаточно крупных. Василий Дандыкин

Военный эксперт также предположил, что Мордвичев подтянет и некоторые свои кадры, разумеется, без ущерба для боевых действий. Кроме того, есть все основания полагать, что главнокомандующий Сухопутными войсками — не последняя его должность.