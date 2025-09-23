Сегодня 14:10 Ни «Ульяновска», ни «Варяга». Как СССР пытался тягаться авианосцами с США и поплатился за дружбу с Украиной Военный эксперт Дандыкин объяснил, нужны ли современной России авианосцы 0 0 0 Фото: Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», Североморск, 2012 год. Сергей Ещенко / РИА «Новости» Эксклюзив

Американцы 65 лет назад спустили на воду первый в мире атомный авианосец Enterprise. Советский Союз тоже строил аналогичные суда, но самые мощные из них не пережили разрухи 90-х годов. Пока в арсенале России остается лишь авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», да и тот на ремонте. Впрочем, еще большой вопрос, нужны ли вообще эти суда российскому флоту.

Первый авианосец США Первый в мире ударный авианосец с ядерной силовой установкой USS Enterprise был спущен на воду 24 сентября 1960 года. Его боезапас весил больше 2500 тонн. Одной загрузки ядерным топливом кораблю хватало на 13 лет службы, и за это время он мог пройти до миллиона миль — немногим меньше двух миллиардов километров. То есть 46 раз обогнуть Землю по экватору. Девизом корабля стала фраза The First, the Finest — «Первый и лучший». Впрочем, можно было сказать «Первый, лучший и последний»: всего в серии запланировали пять аналогичных судов, однако на Enterprise решили закончить с гигантами. Он обошелся казне в 451 миллион долларов, а это была астрономическая сумма по тем временам. Авианосец ходил в кругосветку, участвовал в блокаде Кубы во время Карибского кризиса. Во Вьетнамской войне судно поставило рекорд: за сутки с его борта совершили 165 боевых вылетов. Также корабль пережил серьезный взрыв боеприпасов, поддерживал американские войска во время войн в Ираке и Афганистане, боролся с местными пиратами у побережья Сомали.

Фото: Авианосец USS Enterprise в Персидском заливе, 24 января 2004 года. Björn Trotzki / www.globallookpress.com

Не обошлось без неудач. В 1968 году советская атомная подводная лодка К-10 под прикрытие шторма скрытно прорвала кольцо судов американской авианосной ударной группы в Южно-Китайском море и 13 часов шла под днищем Enterprise. Моряки записали шумы всех кораблей группы и провели ряд условных торпедных атак. После подлодка оторвалась от американцев, всплыла и добавила несколько условных ракетных атак основным оружием. Дерзкая акция так впечатлила начальство, что командира подлодки представили к званию Героя Советского Союза, но вмешалось политуправление и отменило награду. Ну хоть три подаренных бинокля не отобрали.

Фото: Авианосец USS Enterprise / Публичное достояние

Но вернемся к авианосцу. Он прослужил полстолетия с хвостиком, когда ветерана решили отправить на пенсию. Для выгрузки боезапасов потребовалось 1260 вертолетных рейсов. Затем 1 декабря 2012 года в военно-морской базе Норфолк остановили ядерное «сердце» Enterprise. Корабль отправили в металлолом.

Авианосцы СССР и России Боевые корабли, способные разместить на борту авиационные группы, строили и в СССР. К 1987 году советский Военно-морской флот располагал четырьмя «легкими авианосцами» (по западной терминологии) и двумя вертолетоносцами. Но в 80-х все-таки было решено начать строительство тяжелых авианесущих крейсеров — полноценных авианосцев. В Николаеве заложили три корабля: «Тбилиси», «Ригу» и «Ульяновск». Однако тут произошел развал СССР, и судостроительный завод внезапно оказался за границей. «Рига», с учетом отделения Прибалтики переименованная в «Варяг», была готова на 70%, когда работы заморозили. Власти Украины завершить постройку не могли (да и не хотели, пожалуй), но отдавать судно не желали. В 1993-м они смогли уговорить российских представителей официально отказаться от недостроенного авианосца и буквально сразу же начали присматривать для него импортного покупателя. Искали долго и придирчиво, пока в 1998 году не продали «Варяг» китайцам. Судно достроили только спустя 14 лет. Теперь его зовут «Ляонин».

Фото: Бывший «Варяг» на буксире в Стамбуле, 2001 год / Публичное достояние

«Тбилиси» повезло больше. Он дважды сменил имя: сначала ему дали название «Леонид Брежнев», потом — «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», которое корабль носит до сих пор. Судно было практически готово, так что в 1991 году его удалось вырвать из рук Украины и приписать к Северному флоту. Это единственный авианосец Военно-морского флота России. Кроме того, это и единственный в мире авианосец, который имеет право находиться в Черном море, при том что проход судов такого типа через проливы Босфор и Дарданеллы запрещен. Все потому, что «Адмирал Кузнецов» вооружен сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами дальнего действия «Гранит» и потому не соответствует определению авианосца по Конвенции Монтре.

Фото: Авианосец «Адмирал Кузнецов» на военных учениях в Северном море. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Атомный авианесущий крейсер «Ульяновск» Третьим в компании советских полновесных авианосцев был тяжелый крейсер «Ульяновск». Ему предстояло стать флагманом ВМФ: длина по ватерлинии — более 302 метров, авиагруппа из 60 истребителей, четыре уникальных самолета дальнего радиолокационного обнаружения Як-44, созданных специально для этого судна, 16 противолодочных и два поисково-спасательных вертолета. Такой корабль с экипажем в 3800 человек мог уходить на 120 суток автономного плавания, причем без ограничений дальности похода. Ну, и ПКР П-700 «Гранит» в комплекте. Главное, это был бы первый отечественный авианосец с ядерной силовой установкой. По характеристикам «Ульяновск» не уступал по размерам и возможностям американским Enterprise и Nimitz.

Фото: Макет Як-44 / Википедия

Авианосец начали строить 25 ноября 1988 года и должны были сдать спустя семь лет. На этом моменте догадаться о дальнейшей судьбе «Ульяновска» нетрудно. В ноябре 1991-го готовый на 18,3% корабль исключили из состава ВМФ, проект перестали финансировать. После распада СССР Россия и Украина окончательно отказались от судна. Его разобрали на стапеле в 1992 году. Однако это еще не конец истории. В 2020-м появились сведения, что техническую документацию «Ульяновска» собираются использовать при создании первого современного российского авианосца. Однако на тот момент Военно-морской флот еще не выдал тактико-техническое задание на новое судно, писал ТАСС. Больше о подобных планах не упоминалось.

Фото: Модель АТАВКР «Ульяновск». 39popugaev / Википедия

Китай догоняет авианосцы США Советский Союз начинал развивать строительство авианосцев, однако почил раньше, чем смог выпустить достаточно таких кораблей, напомнил в разговоре с 360.ru капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. То есть мы концептуально уже подошли уже к созданию настоящего авианосного флота.

Если бы не развал Союза, у нас были бы атомные авианосцы. Увы, потом наступило другое время, хорошо знакомые нам 90-е, когда мы не могли построить даже сторожевой корабль "Новик". Василий Дандыкин

Сегодня авианосцы нужны: эти суда отлично годятся для сопровождения в дальних походах. Однако заводить такую армаду, как у американцев, нет никакой нужды, уточнил военный эксперт. Он добавил, что за США спешат китайцы: они уже делают третий корабль «Фуцзянь» (кстати, его проект был во многом основан на «Ульяновске»). Недавно на судне успешно испытали взлет палубных самолетов с помощью электромагнитной катапульты.

Фото: Испытания электромагнитной катапульты на китайском авианосце «Фуцзянь „, 22 сентября 2025 года. Li Tang / www.globallookpress.com

Актуальность авианосцев в России Дандыкин отметил, что списывать со счетов авианосцы не стоит, но сейчас есть эффективные способы борьбы с этими гигантами. Тот Enterprise и сопровождавшие его суда не заметили советскую подлодку. Во время реальных боевых действий авианосец, несомненно, либо уничтожили бы, либо повредили. Еще ведь есть гиперзвуковое оружие. «Недавно проходили учения „Запад-2025“, и наш многоцелевой фрегат I ранга „Адмирал Головков“ в том числе стрелял ракетой „Циркон“, которая несбиваема на расстоянии 900 километров. Это превышает радиус охраны самого авианосца», — сказал военный эксперт. Он также уточнил, что, по-видимому, наработки для «Ульяновска» собирались использовать при постройке многоцелевого атомного тяжелого авианесущего крейсера «Шторм». Пока этот проект отложили. Сейчас сделан упор на создание атомного подводного флота: атомоходов «Борей», «Ясень», кораблей дальней и ближней морских зон. В то же время и авианосцы не снимаются с повестки дня.