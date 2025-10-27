«Над седой равниной моря…» Кому и о чем вещает российский «Буревестник»?

Специалисты Тверского вагоностроительного завода провели испытания ходовой части нового двухэтажного поезда «Буревестник». Ранее вагоны, построенные на ТВЗ для этого поезда, уже получили сертификат соответствия. Испытания «Буревестника» проводили на перегоне между Лихославлем и станцией Дорошиха. Полагаю, не об этом вы собирались прочитать, открывая эту статью?

Я и сам был, признаться, поражен, узнав, что в России не один «Буревестник». Думаю, это неспроста: на железной дороге, тот, что «гордо реет над седой равниной моря», и вот теперь еще один.

Разумеется, самый важный из них — с точки зрения безопасности нашего государства — последний, о котором в минувшие выходные рассказал президент Владимир Путин, проводя очередное совещание Генштаба Министерства обороны. Тот, новость об успешном испытании которого стала сигналом нашим западным партнерам, прежде всего «миротворцу» Дональду Трампу, решившему вдруг, что с Россией можно разговаривать с позиции силы.

Кстати, как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, находящийся в Вашингтоне с рабочим визитом, «информация об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса „Буревестник“ с ядерной установкой напрямую донесена до руководства США». И это правильно.