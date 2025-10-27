«Над седой равниной моря…» Кому и о чем вещает российский «Буревестник»?
Специалисты Тверского вагоностроительного завода провели испытания ходовой части нового двухэтажного поезда «Буревестник». Ранее вагоны, построенные на ТВЗ для этого поезда, уже получили сертификат соответствия. Испытания «Буревестника» проводили на перегоне между Лихославлем и станцией Дорошиха. Полагаю, не об этом вы собирались прочитать, открывая эту статью?
Я и сам был, признаться, поражен, узнав, что в России не один «Буревестник». Думаю, это неспроста: на железной дороге, тот, что «гордо реет над седой равниной моря», и вот теперь еще один.
Разумеется, самый важный из них — с точки зрения безопасности нашего государства — последний, о котором в минувшие выходные рассказал президент Владимир Путин, проводя очередное совещание Генштаба Министерства обороны. Тот, новость об успешном испытании которого стала сигналом нашим западным партнерам, прежде всего «миротворцу» Дональду Трампу, решившему вдруг, что с Россией можно разговаривать с позиции силы.
Кстати, как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, находящийся в Вашингтоне с рабочим визитом, «информация об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса „Буревестник“ с ядерной установкой напрямую донесена до руководства США». И это правильно.
О самом полете. По информации, распространенной в СМИ, новая крылатая ракета провела в воздухе 15 часов и за это время преодолела 14 тысяч километров. Причем, по оценке специалистов, дальность «Буревестника» в принципе не ограничена. Это действительно уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире.
А ведь семь лет тому назад, во время ежегодного послания Федеральному собранию, Путин рассказывал об этом чудо-оружии, надеясь, что его слова станут предупреждением для тех на Западе, кто заинтересован в открытой войне с нами. Два года тому назад американский военный эксперт, майор Майк Лайонс тоже говорил о «Буревестнике», подчеркивая, что новая российская ракета умело сочетает в себе маневренность, неуязвимость, во многом благодаря способности лететь на малой высоте, и фантастическую дальность. Так что по сравнению с этим любые попытки Запада бряцать оружием выглядят откровенно смешно.
Увы, западные политиканы оказались глухи к доводам разума. Теперь, «проснувшись», Reuters с ужасом пишет, что оружие, в возможности создать которое были большие сомнения, создано и уже успешно протестировано: «Испытание, проведенное на фоне недавних учений ядерных сил, стало сигналом того, что Россия, по словам Путина, „никогда не склонится под давлением Запада“ из-за конфликта на Украине, несмотря на ужесточение позиции президента США Дональда Трампа, добивающегося перемирия… Теперь, как отметил Путин, „ключевые испытания завершены“. Он поручил Герасимову определить классификацию ракеты и подготовить инфраструктуру для ее размещения».
С этого дня оборона России стала еще прочнее. А гарантии безопасности и суверенитета — еще незыблемее.
Впрочем, с одной задачей даже «Буревестник» вряд ли сумеет справиться: прибавить мозгов в головах у тех западных русофобов, кто спит и видит, как бы устроить против нас «маленькую победоносную войну». Что ж, будем отрезвлять.