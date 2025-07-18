Сегодня 13:46 Меры «защиты» боевых выплат. Риски для военных и дискредитация института брака 0 0 0 Фото: Евгений Епанчинцев / РИА «Новости» Эксклюзив

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Что происходит вокруг «супружеских» выплат бойцов СВО? Чем дальше, тем все это выглядит монструознее. Вроде хотят защитить военнослужащих от алчных «мальвинок» — однодневных жен и вовсе мошенниц, которые женят на себе обманом. При этом законодатели постоянно придумывают способы упростить заключение брака, что только добавляет военным риска стать жертвой мошенничества.

Упал, очнулся — женат! Разумеется, я в первую очередь говорю о поддержке РПЦ идеи распространить выплаты за гибель бойца и льготы на сожительниц. Фактически Церковь благословляет сожительство? Удивили, не то слово. Распространить право получения не только выплат, но и льгот на «гражданских вдов» придумали не вчера, а в конце 2023 года. С тех пор идут споры. Пока остановились на том, что право на выплаты могут получать женщины, если они жили с погибшим общим хозяйством не менее трех лет без детей, не менее года — при наличии ребенка, а также в случае беременности женщины или подачи заявления на регистрацию брака. Если женщина беременна или пара подала заявление, но не успела пожениться, то для признания сожительства по суду предлагают даже не требовать подтверждение совместного быта. О дискредитации брака как гражданского-правового института поговорим отдельно, пока же укажу на противоречия. С одной стороны, государство пытается уберечь солдат от попадания в мошеннические схемы, с другой — создает буквально раздолье для того, чтобы бойцов обдирали как липку. Привожу конкретные примеры: с некоторых пор командиры воинских частей и начальники военных госпиталей получили право заверять подпись бойца на заявлениях в загс и МФЦ. Затем это право дали начальникам санаториев, профилакториев, тыловых больниц, где лечатся бойцы. Что дальше? Развести бойца без детей в браке можно удаленно по заявлению в загс, которое заверит одно из перечисленных лиц. И женить можно по заявлению, хоть и лично.

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Допустим, раненый боец умирает в прифронтовом госпитале, и вдруг где-нибудь в Ухте или Ангарске находится сожительница, которая пойдет в суд и докажет свой статус на основании поданного бойцом перед смертью заявления в загс, в котором, несмотря на три ранения грудной клетки, он изъявил желание обрести семью. Кто заверил подпись? Начальник госпиталя. Где он? Так убит прямым попаданием. На командира, который будет убит в бою, тоже можно много таких заявлений оформить. Жених погиб, командир его, который якобы заверил подпись, тоже. Осталась только сожительница, которую несчастный никогда не видел, по совпадению она сестра медбрата, который и сообразил, что после попадания в опорник ни бойцу, ни его командиру не выжить.

Могут быть и другие варианты, более мрачные. Что, мы все маленькие, не знаем, что и на фронте есть моральные уроды? Правозащитники, занимающиеся правами бойцов, уже утверждают, что существуют брачные аферы с участием командиров или начмедов госпиталей. Схема может быть такой: бойца подпаивают, подают от его лица заявление в загс, в тот же день везут жениться на какой-нибудь знакомой командира, а утром — в штурм. Не утверждаю, что такие случаи бывают, но они описаны, хорошо бы проверить.

«Мальвинки» Бывает, женят быстро на походной любовнице. Могут и без участия командира: мужчина год воюет, скучает по женскому вниманию, тут появляется непонятная женщина. Вообще, на передовой или в «располагу» женщине попасть сегодня непросто, даже волонтерам и военкорам. Случаи заключения контрактов на военные должности женщинами давно единичные, они могут попасть на фронт едва ли не единственным способом — врачом или в санитарную бригаду. Встреча бойца с хищной «мальвинкой» скорее возможна во время краткосрочного отпуска или когда боец едет в прифронтовой город по делу своего подразделения (что-то забрать, купить). За три дня человека, который год, а то и три воюет, легко соблазнить, подпоить, уговорить пойти в загс и тут же поженить.

Фото: РИА «Новости»

Далее возможны варианты, которые заключаются в ожидании гибели бойца. В схеме может быть задействовано неизвестное число лиц — от командира, который знает, кого пошлет утром брать опорник, до повара, подслушавшего совещание командиров и тоже узнавшего, кто будет штурмовать опасный объект. Затем повар ищет бойцам невесту. Опять же, не проверишь, но я встречала лично в Таганроге женщину, которая утверждала, что так женили ее сына. Он, благо, не погиб, так что теперь вместе с мамой ищут жену и оформляют развод — жена где-то в городе загуляла и запила. Многие матери, конечно, и вне фронта уверены, что их сыночку насильно женят. Бывает, что невеста настоящая, походная. Пулей уговаривает заявление на развод «своей» отослать: неделя на почту, месяц на развод, потом за день окрутиться — и домой с карточкой мужа. Кто это разрешил?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Мошенники на пособиях И это еще боец сам в загс пошел в увольнительной, хоть и пьяный. А что будет, когда разрешат посмертно признавать непонятных теть женами? Мужчина ушел, не счел нужным жениться, причин может быть много. Знаете, я замужем в третий раз. Не встречала мужчину, который хотел бы жениться и не женился. Если мы не имеем, конечно, в виду редчайшие примеры, когда свадьбе мешает другой брак или хитрое устройство бизнеса, который не хочется делить. Но и в этом случае ничего не меняется: если боец не женился потому, что у него есть другая жена, значит, он не счел нужным с ней развестись. Если он не женился ради сохранения бизнеса или ипотечной квартиры, значит, это было для него важнее.

За день можно жениться. Дистанционно подать заявление. Какие вообще есть основания считать, что где-то на передовой замечены мужчины, которые никак не могут оформить брак?

Самый многочисленный тип семьи, в которой мужчины и женщины живут вместе годами без штампа, — это аферисты на пособиях. Мать оформляют одиночкой или малоимущей, она получает льготы. В 2022 году пессимисты из числа таких граждан побежали в загсы: вдруг гибель, тогда жене не дадут выплату? Оптимисты верили, что муж вернется. Зачем просто так терять пособия?

Фото: Алексей Майшев / РИА «Новости»

Вы по деревням-то прокатитесь. У нас сплошь и рядом — разведенные многодетные. Живут в одном доме, делают новых детей, все дети одинаковы с лица, а посторонним женщина говорит: «Это мой бывший муж». И рожают от прочерка по этой же схеме. После гибели мужа бегут устанавливать отцовство. Ни одного уголовного дела против фиктивных разведенок и матерей-одиночек я не встречала даже вне контекста СВО. Зачем государство поощряет эти аферы? Возможно, где-то решили, что так люди будут больше рожать? Сомневаюсь.

Если представить, что государство — заказчик новых граждан и повышенной рождаемости, то цена каждого нового маленького россиянина, поставляемая семьями аферистов, будет слишком большой, платить ее недальновидно.

После замужа еще и должна останешься Но главное, что ряд принятых в последние годы мер по начислению и распределению выплат ударяют по институту семьи в целом. Я убеждена, что мы недосчитались младенцев только потому, что молодые женщины, посмотрев на попрание прав жен, почувствуют себя менее уверенными. Во-первых, сам брак дискредитирован. Зачем жениться, если и любовницу могут признать женой? Могут даже не признавать, а платить ей деньги и предоставлять льготы наравне с законной супругой. Мужчины станут меньше жениться, а женщины — меньше рожать. Запомните: решение о ребенке всегда принимает женщина. Если она не защищена, то и разговора нет. А какая защита, если статус жены низвергнут, даже РПЦ призывает уважать любовниц и, главное, брак можно легко расторгнуть? Заверяет заявление на развод командир или начальник госпиталя, подается заявление удаленно. Дистанционный развод и новый брак за один день.

Самое же страшное в части дискредитации брака — это придумать ограждать бойцов от мошенниц путем запрета признавать почти все боевые выплаты участника СВО совместно нажитым имуществом. Впереди на обсуждении — запрет развода при новых браках, если муж воюет.

Что это означает для молодой женщины? Раздумывая над предложением руки и сердца, она будет помнить, что при вступлении в брак может оказаться в препоганейшей ситуации. Смотрите, вышла замуж, муж пошел на СВО. Она беременная, потом рожает. Он воюет, получает деньги. Вариант первый: муж оплачивает ипотеку, оплачивает расходы на ребенка, на содержание жены в декрете. Потом не уживаются — развод. И что? Выплаченная ею часть квартиры — общая, а его часть — только его? Если не вносила ипотечные платежи, что будет? Она рожала, болела, а ее потом попросят вон из квартиры, без здоровья, без рабочего опыта, может, и без образования? Другой пример: поженились, все расходы поровну, купили квартиру. Она накопила до свадьбы, он потратил выплату по ранению. Обставляют квартиру, покупают технику. Потом развод. И окажется, что его — это только его, а ее — это общее.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Есть другие примеры, их немало. Не все военнослужащие — святые любящие отцы. Ушел, допустим, в армию, оставив жену с тремя детьми. Ему там нравится, нашел свое призвание. Жена на пяти работах, он деньги не высылает, тратит сам, копит. Какие там алименты получить и когда, непонятно, да и разводиться жена не хочет, пока муж воюет: все надеется, что вернется и жизнь пойдет по-прежнему. Три-четыре года одна тянет детей, в квартиру все покупает, снимает эту квартиру. Он возвращается, требует развод. И все? Никаких обязательств? Да даже машину семейную три года в одиночку содержать и ремонтировать затратно. У нее — ни копейки сбережений, все ушло на жизнь.

Еще и предлагают развод с бойцами в случае свежих браков запретить. Я прямо скажу: девушки будут крепко думать, прежде чем вступить в такой брак и родить. Что это за семья, где деньги мужа — только его, деньги жены — общие, муж на фронте, она одна тянет быт, а потом еще, в случае развода (который могут запретить), останется должна?

Развращение натуры Сразу же, в 2022 году, прогнозировали, что необдуманные решения по порядку распределения выплат могут не только расшатать институт брака, но и развратить людей. Так и случилось. И это началось с одной такой частной военной кампании, которая выплаты за гибель бойцов выдавала тем, кого он назовет. Получилось раздолье для вредных или просто безответственных мужчин. Представьте, жена с двумя детьми, дома нет — съемная квартира. Он в ЧВК пошел, деньги шлет, допустим, сестре и маме, а свекровь с невесткой в ссоре, ведь та в 2010 году ей, к примеру, чайник на даче сломала, так что бабушка на внуков денег не дает. Боец ранен, понимает, что умрет. И отписывает деньги ладно если сестре с мамой, а то и любовнице. Законная жена с двумя детьми и с выпавшей при родах маткой без угла, а ЧВК везет деньги любовнице. Такое было! Снова хотим?

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Сказали, что выплаты сожительницам нужно разрешить по аналогии с Великой Отечественной войной. Знаете, а ничего хорошего не было тогда в этом. Не женились, потому что люди привыкли к церковным бракам. И часто отсутствие брака в прямом смысле убивало семьи. Я знаю человека, чей дед после войны остался с походной женой, прежнюю не вспомнил, а с ней — 10 своих детей! В браке не состояли, установление отцовства было тогда сложным без теста ДНК. Мать взяла семерых младших, уложила в совхозном гараже, заперла ворота и включила трактор.

Подозреваю, мой родной дед бросил довоенную семью, даже не поехал туда после войны. Итог? Его родной сын, мой отец, бросил нас с мамой, когда мне был год и я лежала под капельницей месяц. Плохо, что не было брака и нельзя было прищучить непорядочных мужиков. Сейчас брак есть, так зачем его нивелировать?

На вдове пахать и пахать — маме нужнее Дело не только в любовницах, между прочим. Отдельная песня — родители. У женатого мужчины семья — жена и дети. Родители, братья, сестры — это не семья. Почему при гибели выплаты идут еще и им? Про хищных жен-однодневок говорят. О матерях, которые у внуков отсуживают выплаты, мало кто напишет. «Вдова заработает, на ней пахать и пахать, а мама одна, растила, поила». Будто у мамы жизнь сына выкупили. Позор, когда вдова с детьми остается, а родители свою часть берут. Не говоря о том, что за выплатами являются такие папаши, как мой: в лучшем случае в роддоме в последний раз сына видел или колотил его до 15 лет, а теперь приходит у внуков деньги отнимать.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Я лично не встречала жалоб женщин на хищных свекровей, а вот от матерей бойцов постоянно слышу, что вдовы их сыновей такие-сякие. Мне одна писала: «Анастасия, помогите установить справедливость. Вы поймите, Вадик ее даже не любил!» Начинаешь выяснять — у Вадика того от жены четверо детей, со школы в ней души не чаял, а мать его скалкой била. Честно говоря, я бы при отсутствии у бойца своей семьи никому посмертные деньги не выплачивала. Конечно, и никаким любовницам деньги платить нельзя. Выделила бы только одну группу сожительниц: скажем, прожившие не менее пяти лет вместе, имеющие детей и не получавшие пособия как безмужние или малоимущие, то есть отсекла бы аферисток на пособии. Чтобы в суде объясняли, почему не женился боец. И может, ввела бы период охлаждения в браке. Как при банковских услугах. Скажем, три-четыре месяца. Только для браков, заключенных с действующими бойцами в прифронтовых городах и только по суду, чтобы не превратились такие браки в никах на час. По-русски если, то поматросил и бросил.

Фото: РИА «Новости»

Есть и этическая сторона. Я, например, жена. Ребенка мужу в браке родила. Теперь меня и законодатель, и Церковь ставят в один ряд с любовницами, о которых еще недавно говорили, что дети у них нагуляны. Смысл тогда взывать к традиционным ценностям, порядочности, этике и морали, если одним махом вот так? И уважение к семье, браку уничтожили, и рисков бойцам добавили — так, что теперь любая, простите, мымра, пока он в госпитале в бреду лежит, может по чужой подписи его с любимой женой развести, заявление на брак от его имени подать, а потом удушить подушкой и идти за деньгами вместо жены как сожительница.