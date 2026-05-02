Корветы «Совершенный» и «Резкий» вернулись в порт. Что известно об учениях PASSEX и как на них отреагировали в США
Тихоокеанский флот: корветы «Резкий» и «Совершенный» вернулись в порт
Во Владивосток вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота после двух месяцев автономного плавания. Корветы «Совершенный» и «Резкий» вместе с танкером «Печенга» прошли два океана и пять морей, посетив шесть зарубежных портов. Западные аналитики высоко оценили возможности российских корветов проекта 20380, назвав их достойной заменой устаревшим кораблям. Что именно отличает эти боевые единицы и как прошла их миссия?
Встреча с оркестром
Владивостокский причал встретил героев оркестром и цветами. Корабли Тихоокеанского флота — корветы «Совершенный», «Резкий» и танкер «Печенга» — пришвартовались в родной гавани после двухмесячного отсутствия, сообщила пресс-служба ТОФ.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина лично встречал отряд. Он поблагодарил моряков за высокую выправку, образцовое содержание техники и профессионализм, проявленные в походе.
Отличившимся членам экипажей адмирал вручил государственные и ведомственные награды. А командирам кораблей по морской традиции преподнесли запеченных поросят.
На причале, рядом с оркестром и выстроенными знаменами, присутствовали семьи моряков. Жены и дети ждали своих родных с середины февраля — и наконец дождались.
Отряд покинул Владивосток 12 февраля 2026 года. Моряки взяли курс на юг, в воды Азиатско-Тихоокеанского региона.
За плечами экипажей остались 12 тысяч морских миль. Корветы и танкер пересекли два океана — Тихий и Индийский — и прошли пять морей.
Корабли заходили в порты Малайзии, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Камбоджи и Китая. Но деловые заходы не были главной целью похода.
Пресс-служба ТОФ сообщила об участии отряда в учениях PASSEX. Этот формат предполагает совместные маневры с флотами дружественных стран — отработку связи, сигналов и базовых боевых алгоритмов.
Оружие, скорость и невидимость
Корветы проекта 20380 (шифр «Стерегущий») представляют собой корабли четвертого поколения. Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» спроектировало их для борьбы с надводными силами, подводными лодками и воздушным противником.
Главная особенность этих кораблей — технология «стелс». Конструкторы применили трудногорючие стеклопластики со свойствами радиопоглощения и особым образом изменили геометрию надстройки, что резко снизило заметность на радарах.
При полном водоизмещении всего 2200 тонн корабли несут вооружение, достойное фрегатов. Длина корпуса достигает 104,5 метра, а экономическая дальность плавания составляет 4000 морских миль.
Ударную мощь обеспечивает комплекс «Уран» с восемью противокорабельными ракетами Х-35. Каждая такая ракета способна поразить цель на дальности до 130 километров и отправить на дно корабль водоизмещением до 5000 тонн.
Противовоздушную оборону корвета создает многослойная система. Зенитный ракетный комплекс «Редут» прикрывает дальние подступы, а две шестиствольные 30-миллиметровые пушки АК-630М уничтожают прорвавшиеся цели на ближних рубежах.
Для борьбы с подводными лодками конструкторы разместили на корабле комплекс «Пакет-Н/НК». Восемь торпед в двух четырехтрубных аппаратах готовы в любой момент поразить субмарину противника.
«Мозгом» корабля служит боевая информационно-управляющая система «Сигма-20830». Она автоматизирует управление всеми боевыми системами и позволяет экипажу мгновенно реагировать на любые угрозы.
Завершает картину палубный вертолет Ка-27ПЛ с собственным ангаром. Он значительно расширяет поисковые возможности корабля в противолодочной войне.
Небо и глубина под контролем
Экипажи кораблей отработали боевую работу в условиях, максимально приближенных к реальным.
Традиционно полигоном для учений стали Японское море и залив Петра Великого. Этот район всегда насыщен авиацией, надводными кораблями и подводными лодками — потенциальными угрозами для любого флота.
Корветы провели противовоздушную оборону в Японском море. Расчеты зенитной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов отразили атаки с воздуха.
Они классифицировали воздушные цели, взяли их на сопровождение и условно уничтожили средства воздушного нападения. Учения включали также отражение атак безэкипажных катеров — современную угрозу, которую нельзя игнорировать.
В заливе Петра Великого отряд переключился на противолодочную оборону. Здесь главным действующим лицом стал палубный вертолет Ка-27.
Экипаж Ка-27 поднялся в воздух и выполнил разведывательный полет над акваторией. Летчики использовали гидроакустические средства для поиска субмарины условного противника.
После обнаружения подводной цели корабельные расчеты корветов применили противолодочное оружие. В ход пошел уникальный комплекс «Пакет-Н/НК», который не имеет аналогов в мире.
Все цели хоть и были условными, но алгоритм действий моряков был полностью боевым. Корветы проекта 20380 доказали, что они не «береговая охрана», а полноценные охотники за субмаринами.
Оценки Запада
Эти возможности не остались незамеченными за океаном — американский журнал The National Interest опубликовал развернутый материал о возвращении российских корветов. Журналист Питер Сучу, специализирующийся на военной тематике, назвал плавание «дальним турне по Азии» и описал все детали операции.
По словам журналиста, корветы проекта 20380 представляют собой «отличную замену» устаревшим кораблям. По его словам, эти небольшие корабли обладают серьезной огневой мощью и играют все более важную роль в военно-морской стратегии России.
Кстати, западные эксперты следят за развитием проекта 20380 уже давно. Еще несколько лет назад журнал писал, что противолодочный комплекс «Пакет-Н/НК», которым вооружены эти корветы, не имеет аналогов в мире.
Тогда же издание отмечало, что российские корабли сочетают компактные размеры и вооружение, сопоставимое с фрегатами НАТО.
С нескрываемым любопытством, но и с уважением TNI описала церемонию встречи моряков во Владивостоке. Отдельным штрихом журнал выделил вручение командирам корветов запеченных поросят — традицию, которую, как пишет издание, «бережно хранят в России еще с советских времен».
Главный вывод западных аналитиков звучит особенно весомо на фоне их же прошлых оценок. Российские корабли прошли 12 тысяч миль, посетили шесть стран, провели учения по ПВО и ПЛО — и вернулись без единой поломки.
Для западных военных экспертов это прямое доказательство надежности российского оружия и высочайшей выучки экипажей. Так что хвалят российские корветы не «по привычке», а восхищение оппонента, подтвержденное годами наблюдений, стоит дороже любых комплиментов союзников.