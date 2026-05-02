Корветы «Совершенный» и «Резкий» вернулись в порт. Что известно об учениях PASSEX и как на них отреагировали в США

Армия

США

Ракеты

Военные учения

Военные

Корабли

Россия

Оружие

Запад

НАТО

Владивосток

ПВО

Азия

Технологии

Походы

Океаны

Во Владивосток вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота после двух месяцев автономного плавания. Корветы «Совершенный» и «Резкий» вместе с танкером «Печенга» прошли два океана и пять морей, посетив шесть зарубежных портов. Западные аналитики высоко оценили возможности российских корветов проекта 20380, назвав их достойной заменой устаревшим кораблям. Что именно отличает эти боевые единицы и как прошла их миссия?

Встреча с оркестром Владивостокский причал встретил героев оркестром и цветами. Корабли Тихоокеанского флота — корветы «Совершенный», «Резкий» и танкер «Печенга» — пришвартовались в родной гавани после двухмесячного отсутствия, сообщила пресс-служба ТОФ. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина лично встречал отряд. Он поблагодарил моряков за высокую выправку, образцовое содержание техники и профессионализм, проявленные в походе.

Фото: РИА «Новости»

Отличившимся членам экипажей адмирал вручил государственные и ведомственные награды. А командирам кораблей по морской традиции преподнесли запеченных поросят. На причале, рядом с оркестром и выстроенными знаменами, присутствовали семьи моряков. Жены и дети ждали своих родных с середины февраля — и наконец дождались. Отряд покинул Владивосток 12 февраля 2026 года. Моряки взяли курс на юг, в воды Азиатско-Тихоокеанского региона. За плечами экипажей остались 12 тысяч морских миль. Корветы и танкер пересекли два океана — Тихий и Индийский — и прошли пять морей.

Фото: РИА «Новости»

Корабли заходили в порты Малайзии, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Камбоджи и Китая. Но деловые заходы не были главной целью похода. Пресс-служба ТОФ сообщила об участии отряда в учениях PASSEX. Этот формат предполагает совместные маневры с флотами дружественных стран — отработку связи, сигналов и базовых боевых алгоритмов. Оружие, скорость и невидимость Корветы проекта 20380 (шифр «Стерегущий») представляют собой корабли четвертого поколения. Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» спроектировало их для борьбы с надводными силами, подводными лодками и воздушным противником. Главная особенность этих кораблей — технология «стелс». Конструкторы применили трудногорючие стеклопластики со свойствами радиопоглощения и особым образом изменили геометрию надстройки, что резко снизило заметность на радарах.

Фото: РИА «Новости»

При полном водоизмещении всего 2200 тонн корабли несут вооружение, достойное фрегатов. Длина корпуса достигает 104,5 метра, а экономическая дальность плавания составляет 4000 морских миль. Ударную мощь обеспечивает комплекс «Уран» с восемью противокорабельными ракетами Х-35. Каждая такая ракета способна поразить цель на дальности до 130 километров и отправить на дно корабль водоизмещением до 5000 тонн. Противовоздушную оборону корвета создает многослойная система. Зенитный ракетный комплекс «Редут» прикрывает дальние подступы, а две шестиствольные 30-миллиметровые пушки АК-630М уничтожают прорвавшиеся цели на ближних рубежах. Для борьбы с подводными лодками конструкторы разместили на корабле комплекс «Пакет-Н/НК». Восемь торпед в двух четырехтрубных аппаратах готовы в любой момент поразить субмарину противника.

Фото: РИА «Новости»

«Мозгом» корабля служит боевая информационно-управляющая система «Сигма-20830». Она автоматизирует управление всеми боевыми системами и позволяет экипажу мгновенно реагировать на любые угрозы. Завершает картину палубный вертолет Ка-27ПЛ с собственным ангаром. Он значительно расширяет поисковые возможности корабля в противолодочной войне. Небо и глубина под контролем Экипажи кораблей отработали боевую работу в условиях, максимально приближенных к реальным. Традиционно полигоном для учений стали Японское море и залив Петра Великого. Этот район всегда насыщен авиацией, надводными кораблями и подводными лодками — потенциальными угрозами для любого флота. Корветы провели противовоздушную оборону в Японском море. Расчеты зенитной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов отразили атаки с воздуха. Они классифицировали воздушные цели, взяли их на сопровождение и условно уничтожили средства воздушного нападения. Учения включали также отражение атак безэкипажных катеров — современную угрозу, которую нельзя игнорировать. В заливе Петра Великого отряд переключился на противолодочную оборону. Здесь главным действующим лицом стал палубный вертолет Ка-27.

Фото: РИА «Новости»

Экипаж Ка-27 поднялся в воздух и выполнил разведывательный полет над акваторией. Летчики использовали гидроакустические средства для поиска субмарины условного противника. После обнаружения подводной цели корабельные расчеты корветов применили противолодочное оружие. В ход пошел уникальный комплекс «Пакет-Н/НК», который не имеет аналогов в мире. Все цели хоть и были условными, но алгоритм действий моряков был полностью боевым. Корветы проекта 20380 доказали, что они не «береговая охрана», а полноценные охотники за субмаринами. Оценки Запада Эти возможности не остались незамеченными за океаном — американский журнал The National Interest опубликовал развернутый материал о возвращении российских корветов. Журналист Питер Сучу, специализирующийся на военной тематике, назвал плавание «дальним турне по Азии» и описал все детали операции.

Фото: РИА «Новости»

По словам журналиста, корветы проекта 20380 представляют собой «отличную замену» устаревшим кораблям. По его словам, эти небольшие корабли обладают серьезной огневой мощью и играют все более важную роль в военно-морской стратегии России. Кстати, западные эксперты следят за развитием проекта 20380 уже давно. Еще несколько лет назад журнал писал, что противолодочный комплекс «Пакет-Н/НК», которым вооружены эти корветы, не имеет аналогов в мире. Тогда же издание отмечало, что российские корабли сочетают компактные размеры и вооружение, сопоставимое с фрегатами НАТО. С нескрываемым любопытством, но и с уважением TNI описала церемонию встречи моряков во Владивостоке. Отдельным штрихом журнал выделил вручение командирам корветов запеченных поросят — традицию, которую, как пишет издание, «бережно хранят в России еще с советских времен».

Фото: РИА «Новости»

Главный вывод западных аналитиков звучит особенно весомо на фоне их же прошлых оценок. Российские корабли прошли 12 тысяч миль, посетили шесть стран, провели учения по ПВО и ПЛО — и вернулись без единой поломки. Для западных военных экспертов это прямое доказательство надежности российского оружия и высочайшей выучки экипажей. Так что хвалят российские корветы не «по привычке», а восхищение оппонента, подтвержденное годами наблюдений, стоит дороже любых комплиментов союзников.