В Европе все громче звучат голоса о неизбежности большой войны. Некоторые особо ретивые политики даже называют конкретные даты вроде 2029 года. Те, кто поумнее, стараются обходиться без конкретики, но все равно помогают продвигать нарратив «враг у ворот». «Враг», как вы догадываетесь, — это мы, Россия. Причем ни у кого из кликуш не возникло даже мысли поинтересоваться у нас самих, а надо ли нам идти воевать с Европой и зачем она нам вообще сдалась? Спойлер: России все это без надобности.

И все же есть на Западе группа людей — пусть, к сожалению, и небольшая, — еще не потерявших рассудок и не утративших связь с реальностью. Эта группа говорит первым двум: окститесь, чем и как вы собираетесь воевать с Россией, если она превосходит вас во всем, что касается новейших видов оружия?

Как отметило немецкое издание Die Welt, аналитики НАТО, изучившие возможности «Буревестника», «Орешника» и «Посейдона», бьют в набат, предупреждая своих менее разумных коллег об опасности нового российского оружейного арсенала, которому странам альянса, в общем-то, нечего противопоставить.

«В частности, речь идет о крылатой ракете с ядерным двигателем „Буревестник“. Эксперты предупреждают, что через два-три года она будет готова к применению. В документе отмечается, что, с точки зрения НАТО, „существующие вызовы усугубляются экстремальной дальностью и маневренностью“ этой ракеты. Иными словами, новая ракета создает для НАТО серьезную проблему», — заявили журналисты.

Одновременно с этим эксперты Североатлантического блока, имевшие больше времени для сбора информации по «Орешнику», пришли к выводу, что радиус действия ракеты, чья боеголовка может оснащаться различными типами боеприпасов, включая ядерные, достигает 5500 километров. То есть, грубо говоря, покрывает всю Европу, как бык овцу.