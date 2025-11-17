Кликуши пугают Европу войной с Россией. Есть один способ избежать этого
В Европе все громче звучат голоса о неизбежности большой войны. Некоторые особо ретивые политики даже называют конкретные даты вроде 2029 года. Те, кто поумнее, стараются обходиться без конкретики, но все равно помогают продвигать нарратив «враг у ворот». «Враг», как вы догадываетесь, — это мы, Россия. Причем ни у кого из кликуш не возникло даже мысли поинтересоваться у нас самих, а надо ли нам идти воевать с Европой и зачем она нам вообще сдалась? Спойлер: России все это без надобности.
И все же есть на Западе группа людей — пусть, к сожалению, и небольшая, — еще не потерявших рассудок и не утративших связь с реальностью. Эта группа говорит первым двум: окститесь, чем и как вы собираетесь воевать с Россией, если она превосходит вас во всем, что касается новейших видов оружия?
Как отметило немецкое издание Die Welt, аналитики НАТО, изучившие возможности «Буревестника», «Орешника» и «Посейдона», бьют в набат, предупреждая своих менее разумных коллег об опасности нового российского оружейного арсенала, которому странам альянса, в общем-то, нечего противопоставить.
«В частности, речь идет о крылатой ракете с ядерным двигателем „Буревестник“. Эксперты предупреждают, что через два-три года она будет готова к применению. В документе отмечается, что, с точки зрения НАТО, „существующие вызовы усугубляются экстремальной дальностью и маневренностью“ этой ракеты. Иными словами, новая ракета создает для НАТО серьезную проблему», — заявили журналисты.
Одновременно с этим эксперты Североатлантического блока, имевшие больше времени для сбора информации по «Орешнику», пришли к выводу, что радиус действия ракеты, чья боеголовка может оснащаться различными типами боеприпасов, включая ядерные, достигает 5500 километров. То есть, грубо говоря, покрывает всю Европу, как бык овцу.
«Способность поражать цели по всей Европе и мобильность пусковой установки обеспечивают высокую выживаемость. Неопределенность в отношении типа боеголовок ставит НАТО перед вызовами в области обороны», — подчеркивается в натовском документе.
Наконец, третья наша новинка — «Посейдон», который в силу своей морской специфики в первую очередь представляет угрозу странам, омываемым водами Мирового океана. Но среди этих стран — как сами США, которые в европейской войне, если она, не дай бог, действительно случится, участия принимать не собираются, так и Франция с Великобританией, обладающие собственным ядерным арсеналом и рассчитывающие выйти сухими из воды. Не получится.
В документе также говорится, что эти субмарины («Посейдон») обладают экстремальной дальностью и, вероятно, предназначены для «уничтожения военно-морских баз, портов и прибрежных городов в Тихом океане, на восточном побережье США, в Великобритании и Франции»: «Они „трудно обнаруживаются и поражаются, находясь в глубоких водах“. В то время как у НАТО „мало противолодочных торпед с необходимой скоростью и дальностью“, чтобы эффективно им противостоять».
Из процитированного выше можно сделать однозначный вывод: шансов победить в войне с Россией, развязать которую так стремятся некоторые горячие головы в Европе, у НАТО нет никаких — что с США, что без них. Стало быть, лучшее, что могут в сложившейся ситуации сделать европейцы, — это унять своих «ястребов» и перестать тыкать палкой в «русского медведя».
«Медведю» не до вас, и пусть все так остается. Ради нашего общего блага.