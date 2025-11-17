Кликуши пугают Европу войной с Россией. Есть один способ избежать этого

MOD Russia/Twitter.com
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com

В Европе все громче звучат голоса о неизбежности большой войны. Некоторые особо ретивые политики даже называют конкретные даты вроде 2029 года. Те, кто поумнее, стараются обходиться без конкретики, но все равно помогают продвигать нарратив «враг у ворот». «Враг», как вы догадываетесь, — это мы, Россия. Причем ни у кого из кликуш не возникло даже мысли поинтересоваться у нас самих, а надо ли нам идти воевать с Европой и зачем она нам вообще сдалась? Спойлер: России все это без надобности.

И все же есть на Западе группа людей — пусть, к сожалению, и небольшая, — еще не потерявших рассудок и не утративших связь с реальностью. Эта группа говорит первым двум: окститесь, чем и как вы собираетесь воевать с Россией, если она превосходит вас во всем, что касается новейших видов оружия?

Как отметило немецкое издание Die Welt, аналитики НАТО, изучившие возможности «Буревестника», «Орешника» и «Посейдона», бьют в набат, предупреждая своих менее разумных коллег об опасности нового российского оружейного арсенала, которому странам альянса, в общем-то, нечего противопоставить.

«В частности, речь идет о крылатой ракете с ядерным двигателем „Буревестник“. Эксперты предупреждают, что через два-три года она будет готова к применению. В документе отмечается, что, с точки зрения НАТО, „существующие вызовы усугубляются экстремальной дальностью и маневренностью“ этой ракеты. Иными словами, новая ракета создает для НАТО серьезную проблему», — заявили журналисты.

Одновременно с этим эксперты Североатлантического блока, имевшие больше времени для сбора информации по «Орешнику», пришли к выводу, что радиус действия ракеты, чья боеголовка может оснащаться различными типами боеприпасов, включая ядерные, достигает 5500 километров. То есть, грубо говоря, покрывает всю Европу, как бык овцу.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Фото: Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»/РИА «Новости»

«Способность поражать цели по всей Европе и мобильность пусковой установки обеспечивают высокую выживаемость. Неопределенность в отношении типа боеголовок ставит НАТО перед вызовами в области обороны», — подчеркивается в натовском документе.

Наконец, третья наша новинка — «Посейдон», который в силу своей морской специфики в первую очередь представляет угрозу странам, омываемым водами Мирового океана. Но среди этих стран — как сами США, которые в европейской войне, если она, не дай бог, действительно случится, участия принимать не собираются, так и Франция с Великобританией, обладающие собственным ядерным арсеналом и рассчитывающие выйти сухими из воды. Не получится.

В документе также говорится, что эти субмарины («Посейдон») обладают экстремальной дальностью и, вероятно, предназначены для «уничтожения военно-морских баз, портов и прибрежных городов в Тихом океане, на восточном побережье США, в Великобритании и Франции»: «Они „трудно обнаруживаются и поражаются, находясь в глубоких водах“. В то время как у НАТО „мало противолодочных торпед с необходимой скоростью и дальностью“, чтобы эффективно им противостоять».

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Подводное судно специально спроектировано и построено как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон»
Фото: Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Подводное судно специально спроектировано и построено как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон»/РИА «Новости»

Из процитированного выше можно сделать однозначный вывод: шансов победить в войне с Россией, развязать которую так стремятся некоторые горячие головы в Европе, у НАТО нет никаких — что с США, что без них. Стало быть, лучшее, что могут в сложившейся ситуации сделать европейцы, — это унять своих «ястребов» и перестать тыкать палкой в «русского медведя».

«Медведю» не до вас, и пусть все так остается. Ради нашего общего блага.

