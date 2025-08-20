Сегодня 18:08 «Китайская Великая подземная стена». Где хранится смертельное оружие, способное достичь США? 0 0 0 Фото: Jim West / www.globallookpress.com Армия

КНР наращивает возможности ядерного арсенала: по информации «Бюллетеня ученых-атомщиков», китайцы накопили примерно 600 ядерных боеголовок, создают 350 новых ракетных шахт и несколько баз для мобильных пусковых установок. Вообще, Китай неоднократно показывал свои подземные туннели с ядерными боеголовками. Что известно о его «подземной Великой стене» и есть ли похожие у других стран — в материале 360.ru.

Ядерный арсенал Китая под землей Телеканал China Central Television выпустил репортаж о «подземной Великой китайской стене». Зрители смогли увидеть гигантскую сеть подземных сооружений, предназначенных среди прочего для хранения, транспортировки и пуска межконтинентальных баллистических ракет. По словам журналистов, общая длина туннелей — 5000 километров. Они скрыты в гранитных скалах и расходятся на север, юг, запад и восток, так что ракеты можно неожиданно запустить из разных точек КНР. Кроме того, в системе подземных ходов предусмотрены не только настоящие, но и ложные шахты. Оружие, техника и персонал отлично защищены: десятки метров горных пород, земли, прочные железобетонные стены. Все въезды закрываются взрывостойкими дверьми толщиной более метра.

Зимой 2009 года официальное китайское гостелевидение уже показывало похожий сюжет. Тогда некий военный чин утверждал, что ракетные войска КНР давно строят гигантскую сеть туннелей, протянувшуюся более чем на четыре с половиной тысячи километров. Спустя два года эксперт по ядерным вооружениям, американец Филлип Карбер издал труд на 360 страниц: «Китайская Великая подземная стена: вызов для контроля ядерных вооружений». Там говорилось, что в подземных тоннелях хитрые китайцы прячут свое ядерное оружие и его куда больше, чем заявлено. По расчетам Карбера выходило, что на одну милю (немногим больше полутора километров) укрытия приходится одна межконтинентальная баллистическая ракета класса «земля — земля» с ядерной начинкой. Дальность такого снаряда — не менее пяти с половиной километров, то есть при необходимости достанет до другого континента.

Фото: Карта дальности баллистических ракет КНР / Википедия

Выводы эксперт делал при поддержке студентов Джорджтаунского университета — они изучили для патрона все возможные открытые данные, в том числе спутниковые снимки и китайские социальные сети. Именно из-за таких сомнительных «источников» большинство специалистов по ядерному оружию назвали доклад фантастикой. Тем не менее заявление американца, как, вероятно, он и рассчитывал, наделал много шуму: все это долго обсуждали многочисленные СМИ, привлекая различных экспертов. Некоторые верили в китайское коварство, другие поднимали такие измышления на смех. КНР никак не комментировала подобные дискуссии.

Фото: Сейчас Филлип Карбер выступает как международный эксперт по вопросам безопасности Украины / Соцсети

Единственное, чего Карбера не отнять: именно он запустил название «Великая Китайская подземная стена». В том сиысле, что это сооружение защищает страну так же, как когда-то всем известная наземная постройка. Но вот сама история о туннелях — дело давнее и совершенно не секретное.

Как Китай строил бункеры для армии и партии Все началось в 60-х годах XX века — в КНР начали грандиозную стройку дублеров важнейших стратегических предприятий в горных и труднодоступных районах. Так в случае войны врагу будет труднее эти объекты не только разбомбить, но даже просто разыскать.

Фото: Ingo Schulz / www.globallookpress.com

Кроме того, в горной провинции Хубэй собирались возвести «Объект 131» — подземный командный пункт для руководства партии и армии. Из-за внутренних распрей это убежище так и не довели до ума, стройку заморозили. Позже готовую часть показывали досужим туристам. То же произошло с «подземным городом» под Пекином. Эта внушительная система бомбоубежищ, которую строили десятилетие, со скрытыми входами и системой коммуникаций, должна была спасти жителей в случае внезапной атаки. Правда, к концу XX века часть этих были катакомб пристроили к мирным делам.

Фото: Ruslan Yarocky / www.globallookpress.com

Вернемся к действующим военным объектам. Еще в 2019 году один из авторов проекта, академик Цянь Циху рассказывал The Global Times о «подземной Великой китайской стальной стене». Ученый пояснил, что это сооружение может гарантировать безопасность стратегического арсенала. Академик тогда отмечал, что «развитие щита должно идти в ногу с развитием копья» — новое ударное оружие ставит новые задачи. Китайские подземные туннели способны выдержать натиск не только специального бетонобойного оружия для поражения бункеров, но и защититься от сверхзвукового оружия. Это тем более актуально, учитывая ядерную доктрину Китая: не нападать первым. Соответственно, это требует возможностей выдержать ядерный удар и не дать противнику разгромить армию, арсенал ракет и пусковых установок.

Фото: Ракеты класса «земля-земля» DF-21 на параде в честь празднования 60-й годовщины основания Китайской Народной Республики, Пекин, 1 октября 2009 года. Zhang Guojun / www.globallookpress.com

Российские бункеры Аналогичные подземные лабиринты были и наверняка есть у других стран. Чаще всего это секретная информация, так что обычно любопытные довольствуются слухами, которые распускают как записные фантазеры, так и разведки с помощью прессы и интернета. Одна из таких историй — про убежище под горой Ямантау (не зря же название переводится с башкирского «злая гора»). Якобы еще с 1979 года там начали строить специальные подземные сооружения с тоннелями, метрополитенами, вертикальными и наклонными шахтными стволами.

Фото: Музей Холодной войны — бывший военный бункер под Таганской площадью, Москва. Alexander Chernykh / www.globallookpress.com

После распада Советского Союза проект заморозили. Позже работы возобновились, а над горой Ямантау установили бесполетную зону. Самое подозрительное, с точки зрения американцев, было в том, что Россия не стала отчитываться перед США, что именно строят в районе высшей точкой Южного Урала. Еще одно укрытие — бункер «Грот» — расположено в Свердловской области, под горой Косьвинский Камень. Считается, что там построили подземелье для анализа данных радиоцентров и центров космической связи. База входит в систему «Периметр» — комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.

Фото: Jim West / www.globallookpress.com

База Плокштине в СССР Большинство этих историй не имеют никаких доказательств. Между тем реальные подземные военные базы были и у США, и у Советского Союза. Их начали строить наперегонки еще в середине XX века. Одной из первых советских построек такого типа стала база Плокштине у села Плокщяй в тогда еще Литовской ССР. Строительство завершилось 31 декабря 1962-го. На месте устроили сеть туннелей и четыре шахты глубиной от 27 до 34 метров, в которых разместили одноступенчатые баллистические ракеты средней дальности Р-12 «Двина». Они могли преодолеть более 2000 километров, то есть запросто долететь до всех европейских стран — членов НАТО.

Фото: Подземная ракетная шахта базы Плокштине / Википедия

Помимо пусковых шахт, в подземном укрытии создали корпусы электро- и радиостанций, пункты управления, казармы. В случае ЧП личный состав (около 300 человек) мог выживать в течение 15 дней, или три часа при герметичной изоляции. Базу Плокштине американская разведка раскрыла только в 1978 году. Вскоре после этого оттуда вывезли ядерное оружие, сам объект закрыли, а после распада СССР окончательно забросили. Единственными частыми «паломниками» там были воры цветных металлов.

После 1980 года непременным предметом на командном посту ракетных войск стратегического назначения СССР была кувалда. Ее надлежало хранить около сейфа с кодами для пуска ядерных ракет. Если замок по какой-то причине заедал, его сбивали «секретным инструментом».

«Бункер Судного дня» в США Если советские базы возводили в режиме секретности, то американцы строительство комплекса NORAD внутри горы Шайенн активно освещали в прессе, упоминали в сериалах и даже в компьютерных играх. Так убивали двух зайцев: показывали согражданам, как сильна и изобретательна их армия, заодно грозили СССР. Основой бункера послужила система из пересекающихся тоннелей на глубине 610 метров. Там разместили 15 металлических конструкций с защитой от электромагнитного импульса ядерного взрыва. К тому же их установили на 1319 огромных пружинах для сейсмической устойчивости в случае удара.

Фото: Те самые амортизационные пружины / Википедия

В центре комплекса разместили трехэтажный командный центр всей системы, накрытый сверху железобетонным куполом — он обеспечивал защиту от обрушения горной породы. В целом бункер был рассчитан на пребывание там более тысячи человек, защищенных от ядерного, химического и биологического оружия не менее чем на 30 суток. Из удобств — столовая, госпиталь с кабинетом дантиста, два фитнес-центра с сауной и парикмахерская. За пределами комплекса обустроили автостоянки, вертолетную площадку, пожарную станцию, поля для игры в ракетбол, софтбол, баскетбол, гольф и волейбол на песке, а также место для пикников. Командный пункт NORAD работал около 30 лет. Пару раз система генерировала ложные предупреждения о ракетах, чуть было не став причиной ядерной войны. К счастью, ошибку вовремя замечали. После распада Советского Союза он вроде бы подлежал консервации, но в 2015 году NORAD вернули в строй.