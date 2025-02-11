Рвущий небеса. Чем уникален российский истребитель Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 покорил и специалистов, и публику на выставке Aero India 2025 в Бангалоре. Дошло до того, что главные конкуренты — американские ВВС — отказались от демонстрационных полетов, испугавшись превосходства российской машины. Чем уникален Су-57 и как его создавали, разбирался 360.ru.
Выставка Aero India 2025
Индия с 10 по 14 февраля выступает площадкой для самого масштабного авиасалона в Азии — XV Международной выставки авиакосмической техники Aero India 2025 в Бангалоре. Начиная с 1996-го мероприятие проходит в формате биеннале, то есть раз в два года. Тема нынешнего показа — «Взлетная полоса к миллиарду возможностей».
Традиционно участники выставки — лидеры мировой авиационной и оборонной промышленностей из разных стран. На этот раз в Aero India зарегистрировались более 240 участников.
Крупнейшая делегация представляет холдинги России. Они показали новинки, которые уже успешное применяли в боях на Украине.
Больше всего участники и зрители авиасалона ждали демонстрационных полетов экспортной версии истребителей Су-57 и американских F-16 и F-35А. Но узнав, что на мероприятии заявлен российский самолет пятого поколения, представители США отказались от наглядного сравнения возможностей машин в воздухе. И не зря.
Су-57: история создания
Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 ведет свою историю с конца 80-х годов прошлого века. На основе требований ВВС СССР разработали два экспериментальных самолета: МиГ представил многофункциональный фронтовой истребитель 1.44, а КБ Сухого — палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Новая машина для фронтовой авиации должна была заменить МиГ-29 и Су-27. Но распад Советского Союза и дальнейший экономический кризис больно ударил по всем отраслям. Армия не стала исключением. Проект МиГа перестали финансировать и закрыли, а «Беркут» пристроили в качестве летающей лаборатории.
Вернулись к разработкам истребителя пятого поколения только в мае 2001 года. Новая машина выступала под индексом Т-50, уже через три года специалисты опытно-конструкторского бюро Павла Сухого показали президенту России макет самолета.
Первый летный экземпляр нового истребителя поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре 29 января 2010-го. Полет длился примерно 45 минут.
За штурвалом сидел заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Он же «порвал небо» Бангалора на истребителе Су-57 во время Aero India 10 февраля этого года.
Характеристики истребителя Су-57
Богдан рассказал РИА «Новости», что самолеты с управляемым вектором тяги, как Су-57, дают много возможностей и безопасны. Такие машины могут вращаться на месте, крутиться, парить. Истребитель практически не имеет критических режимов с точки зрения устойчивости управляемости.
Строевому летчику при всем желании очень тяжело загнать самолет в такой режим, в котором он потеряет управляемость. Даже если он отвлекся на выполнение боевой задачи, работая с комплексом вооружения, ему достаточно бросить управление — самолет сам сойдет с опасного режима и уйдет из критичной ситуации.
Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан
Весной 2011-го, после 40 полетов, истребитель впервые преодолел звуковой барьер. Спустя шесть лет, в августе 2017-го, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев официально сообщил, что новый самолет получил обозначение Су-57.
Кстати, ранее в разработке истребителя участвовала Индия. Контракт о совместной работе подписали в октябре 2007 года, а к 2010-му договорились о размере инвестиций сторон. Но со временем индусы начали жаловаться, что работы идут долго, стоят дорого и вообще самолет не соответствует нужным требованиям. Так что в 2018-м партнерство закончилось.
Тем не менее летом 2019 года Россия запустила серийное производство Су-57. Сегодня это самые современные крылатые машины отечественной военной авиации. Истребители созданы с применением стелс-технологий и оснащены новейшей передовой электроникой, имеют сверхзвуковую крейсерскую скорость полета.
Главная особенность Су-57 — малозаметность, в том числе благодаря поглощающими и отражающим радиоволны материалам в конструкции, а также средствам РЭБ. Кроме того, машины обеспечивают маскировочной окраской одного из двух видов: один камуфляж позволяет сливаться с фоном, второй искажает зрительное восприятие формы самолета.
Вооружение истребителя Су-57
НАТО присвоил Су-57 название Felon, то есть «Преступник». Что ж, Западу действительно есть чего бояться: российский самолет может вести бой с любыми истребителями противника, уничтожать наземные и надводные цели.
Для воздушных боев на борту установлены 30-миллиметровая авиапушка 9-А1-4071К, три вида управляемых ракет малой, средней и большой дальности класса «воздух — воздух». Плюс есть несколько планирующих авиационных бомб, в том числе управляемые.
Помимо этого, российский многоцелевой истребитель пятого поколения несет тактическую дозвуковую противокорабельную ракету Х-35, высокоточные авиаракеты класса «воздух — земля» Х-38 и Х-59, противорадиолокационную ракету Х-58УШК, крылатую Х-69 и управляемую «Гром-Э1».
Су-57 на СВО
Сегодня Су-57 выпускают серийно и применяют в зоне спецоперации на Украине. Стоимость программы разработки этих машин обошлась в 60 миллиардов рублей.
На создание одного самолета уходит свыше двух миллиардов рублей. Однако это все равно как минимум вдвое дешевле зарубежных аналогов.