11 февраля 2025 18:49 Рвущий небеса. Чем уникален российский истребитель Су-57 0 0 0 Фото: Deng Hua/XinHua / Global Look Press Армия

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Истребитель пятого поколения Су-57 покорил и специалистов, и публику на выставке Aero India 2025 в Бангалоре. Дошло до того, что главные конкуренты — американские ВВС — отказались от демонстрационных полетов, испугавшись превосходства российской машины. Чем уникален Су-57 и как его создавали, разбирался 360.ru.

Выставка Aero India 2025 Индия с 10 по 14 февраля выступает площадкой для самого масштабного авиасалона в Азии — XV Международной выставки авиакосмической техники Aero India 2025 в Бангалоре. Начиная с 1996-го мероприятие проходит в формате биеннале, то есть раз в два года. Тема нынешнего показа — «Взлетная полоса к миллиарду возможностей». Традиционно участники выставки — лидеры мировой авиационной и оборонной промышленностей из разных стран. На этот раз в Aero India зарегистрировались более 240 участников. Крупнейшая делегация представляет холдинги России. Они показали новинки, которые уже успешное применяли в боях на Украине.

Фото: Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 на международной выставке Aero India 2025 / РИА «Новости»

Больше всего участники и зрители авиасалона ждали демонстрационных полетов экспортной версии истребителей Су-57 и американских F-16 и F-35А. Но узнав, что на мероприятии заявлен российский самолет пятого поколения, представители США отказались от наглядного сравнения возможностей машин в воздухе. И не зря.

Су-57: история создания Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 ведет свою историю с конца 80-х годов прошлого века. На основе требований ВВС СССР разработали два экспериментальных самолета: МиГ представил многофункциональный фронтовой истребитель 1.44, а КБ Сухого — палубный истребитель Су-47 «Беркут». Новая машина для фронтовой авиации должна была заменить МиГ-29 и Су-27. Но распад Советского Союза и дальнейший экономический кризис больно ударил по всем отраслям. Армия не стала исключением. Проект МиГа перестали финансировать и закрыли, а «Беркут» пристроили в качестве летающей лаборатории.

Фото: Истребитель 1.44 / Википедия 1/2 Фото: Истребитель Су-47 «Беркут» / Википедия 2/2

Вернулись к разработкам истребителя пятого поколения только в мае 2001 года. Новая машина выступала под индексом Т-50, уже через три года специалисты опытно-конструкторского бюро Павла Сухого показали президенту России макет самолета. Первый летный экземпляр нового истребителя поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре 29 января 2010-го. Полет длился примерно 45 минут. За штурвалом сидел заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Он же «порвал небо» Бангалора на истребителе Су-57 во время Aero India 10 февраля этого года.

Фото: Российский летчик-испытатель Сергей Богдан в кабине истребителя Т-50, впоследствии — Су-57. UAC / Global Look Press

Характеристики истребителя Су-57 Богдан рассказал РИА «Новости», что самолеты с управляемым вектором тяги, как Су-57, дают много возможностей и безопасны. Такие машины могут вращаться на месте, крутиться, парить. Истребитель практически не имеет критических режимов с точки зрения устойчивости управляемости.

Строевому летчику при всем желании очень тяжело загнать самолет в такой режим, в котором он потеряет управляемость. Даже если он отвлекся на выполнение боевой задачи, работая с комплексом вооружения, ему достаточно бросить управление — самолет сам сойдет с опасного режима и уйдет из критичной ситуации. Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан

Весной 2011-го, после 40 полетов, истребитель впервые преодолел звуковой барьер. Спустя шесть лет, в августе 2017-го, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев официально сообщил, что новый самолет получил обозначение Су-57. Кстати, ранее в разработке истребителя участвовала Индия. Контракт о совместной работе подписали в октябре 2007 года, а к 2010-му договорились о размере инвестиций сторон. Но со временем индусы начали жаловаться, что работы идут долго, стоят дорого и вообще самолет не соответствует нужным требованиям. Так что в 2018-м партнерство закончилось.

Фото: Xu Yang/XinHua / Global Look Press

Тем не менее летом 2019 года Россия запустила серийное производство Су-57. Сегодня это самые современные крылатые машины отечественной военной авиации. Истребители созданы с применением стелс-технологий и оснащены новейшей передовой электроникой, имеют сверхзвуковую крейсерскую скорость полета. Главная особенность Су-57 — малозаметность, в том числе благодаря поглощающими и отражающим радиоволны материалам в конструкции, а также средствам РЭБ. Кроме того, машины обеспечивают маскировочной окраской одного из двух видов: один камуфляж позволяет сливаться с фоном, второй искажает зрительное восприятие формы самолета.

Фото: 360.ru

Вооружение истребителя Су-57 НАТО присвоил Су-57 название Felon, то есть «Преступник». Что ж, Западу действительно есть чего бояться: российский самолет может вести бой с любыми истребителями противника, уничтожать наземные и надводные цели. Для воздушных боев на борту установлены 30-миллиметровая авиапушка 9-А1-4071К, три вида управляемых ракет малой, средней и большой дальности класса «воздух — воздух». Плюс есть несколько планирующих авиационных бомб, в том числе управляемые.

Фото: Истребитель Су-57. UAC / Global Look Press

Помимо этого, российский многоцелевой истребитель пятого поколения несет тактическую дозвуковую противокорабельную ракету Х-35, высокоточные авиаракеты класса «воздух — земля» Х-38 и Х-59, противорадиолокационную ракету Х-58УШК, крылатую Х-69 и управляемую «Гром-Э1».

Су-57 на СВО Сегодня Су-57 выпускают серийно и применяют в зоне спецоперации на Украине. Стоимость программы разработки этих машин обошлась в 60 миллиардов рублей. На создание одного самолета уходит свыше двух миллиардов рублей. Однако это все равно как минимум вдвое дешевле зарубежных аналогов.