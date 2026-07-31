Фейк: военный катер отправили в утиль после присвоения ему имени Героя России

Неизвестные авторы вбросили поддельный приказ о списании в утиль противодиверсионного катера Балтийского флота «П-389» через три дня после того, как ему присвоили имя погибшего на спецоперации Героя России Владислава Бочарова. Фейковый документ выдали грубые ошибки, которые допустили его создатели.

Фейк

Авторы анонимных телеграм-каналов опубликовали посты, что 26 июля, в День Военно-морского флота, в Балтийске противодиверсионному катеру «П-389» присвоили имя Героя России Владислава Бочарова, а через три дня судно списали из-за технического износа.

Правда

Противодиверсионный катер Балтийского флота «П-389» получил имя в честь капитана морской пехоты и Героя России Владислава Бочарова, героически погибшего в ходе СВО. О церемонии сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Торжественное мероприятие прошло на базе Балтийского флота в День ВМФ. В нем приняли участие руководитель региона Алексей Беспрозванных, его советник Алексей Козлов, военный корреспондент Евгений Поддубный и Герои России.

«В Военной гавани состоялось переименование противодиверсионного катера БФ „П-389“ в честь Героя России командира разведывательной роты соединения морской пехоты Балтийского флота гвардии капитана Владислава Бочарова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции», — рассказали в пресс-службе.

Никакого официального сообщения о списании катера или его отправке на утилизацию нет. Приказ представляет с собой плохо сделанную подделку.

В реквизитах допущена критическая ошибка: вместо правильного бортового номера «П-389» фигурирует несуществующий вариант «ПФ-389».

В первом абзаце часть фразы осталась без окончания, что не допускается в официальных актах. Вероятно, что авторы вброса перепутали местами куски текста. Кроме того, подпись якобы адмирала Моисеева отличается от его реального автографа, а гербовая печать выглядит размыто.

Противодиверсионный катер «П-389» ввели в строй в 2013 году. Нормативный срок службы таких кораблей составляет 25 лет, поэтому никто не стал бы списывать его через 13 лет эксплуатации.

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