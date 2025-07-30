Фейк: в России пройдет новая волна мобилизации

В Сети появился слух о якобы новой волне мобилизации в Вооруженные силы. Однако он оказался фейком, призванным дестабилизировать обстановку в стране.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяют сообщения, в которых авторы анонсируют новую волну мобилизации в России. Комментаторы обращают внимание на такие признаки, как активизацию работы военкоматов и рост публикаций в СМИ о военной службе, вызывают вопросы о возможном повторении сценария осени 2022 года.

Правда

Слухи о новой мобилизации могли возникнуть на фоне законопроекта о круглогодичном призыве, который Госдума рассмотрит осенью. Однако документ касается только регулярного призыва, а не мобилизационных мероприятий.

Законопроект о переходе к круглогодичному призыву не предусматривает возможности произвольного призыва граждан в армию. Его цель — оптимизировать работу призывных комиссий за счет равномерного распределения призывных мероприятий в течение всего года.

Кроме того, слухи о мобилизации эскалируются в результате появления публикаций военкоров. Они считают, что эскалация военной активности НАТО у границ России и сохранение украинского театра военных действий как приоритетного направления требуют значительного увеличения численности российских войск.

По их мнению, без масштабной мобилизации обеспечить необходимое количество подготовленных военных кадров для решения этих стратегических задач представляется невозможным.

Другие Telegram-каналы считают, что несмотря на успешные наступательные действия на отдельных участках фронта, отсутствие достаточных стратегических резервов не позволяет ВС России одновременно растягивать силы противника и создавать необходимую глубину обороны в приграничных районах.

Решающим фактором, уверены военкоры, могла бы стать мобилизация, которая позволит сформировать необходимые резервы для выполнения как текущих задач СВО, так и потенциальных вызовов со стороны НАТО.

Некоторые видят предпосылки к дополнительному набору в армию в том, что Генштаб активизировал работу по мобилизационным вопросам, что подтверждается системными ударами по украинским центрам комплектования для нарушения мобилизационного потенциала противника. Эти действия демонстрируют осознание необходимости усиления собственных мобилизационных мер для решения оперативных задач на фронте и противодействия аналогичным шагам ВСУ.

«Я думаю, что мобилизации никакой не предвидится. Вообще, всегда, хоть в Великую Отечественную войну, хоть любую другую войну наступательные операции чередуются с оборонительными. Наступать вечно невозможно. Нужно тщательно планировать наступательные боевые действия. Мобилизации, я думаю, никакой не будет», — заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Авторы законопроекта о круглогодичном призыве Андрей Картаполов и Андрей Красов также подчеркивали, что законопроект не связан с проведением специальной военной операции, а направлен лишь на оптимизацию работы военкоматов. Таким образом, ни власти, ни военное руководство не видят необходимости в новых мобилизационных мероприятиях.

Фактическая отправка призывников на военную службу будет, как и ранее, проводиться в установленные периоды: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Рассматриваемый законопроект не имеет отношения к специальной военной операции. Как неоднократно подчеркивали официальные представители, текущая потребность Вооруженных сил полностью обеспечивается за счет контрактников — с начала 2025 года на службу поступило свыше 210 тысяч добровольцев, что делает дополнительные мобилизационные меры излишними.

Таким образом, информация о новой волне в мобилизации в России недостоверна. Фейк появился на волне законопроекта о круглогодичном призыве, который направлен исключительно на оптимизацию работы призывных комиссий и не изменяет установленные сроки отправки призывников.

Текущие потребности армии полностью обеспечиваются добровольцами, о чем неоднократно заявляли официальные представители, что исключает необходимость дополнительных мобилизационных мероприятий.

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