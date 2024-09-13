Фейк: школьников научат общаться с военными в рамках акции «Солдат ребенка не обидит»

Россиянам начали рассказывать об акции в регионах страны «Солдат ребенка не обидит». Якобы в ее рамках школьников научат правилам общения с военными.

Фейк

В Сети стали распространять материалы и видеоряд, которые рассказывают о некой акции «Солдат ребенка не обидит». Аудиторию уверяют, что во время нее школьникам расскажут о том, как надо обращаться с военными.

Правда

В действительности материалы и видеоряд, рассказывающий об акции «Солдат ребенка не обидит», является фейковым. Кадры ролика обработали нейросетями, на что указывает искусственность и монотонность голоса, а также низкокачественный липсинг — несоответствие артикуляции и речи. В оригинальном видео врио министра образования и науки Наталья Бастрикова рассказывала об организации дистанционного обучения в регионе.

Канал, где разместили видеоролик, создали сотрудники ЦИПсО. Его замаскирвоали под новостной паблик области и используют для подобного рода вбросов.

«Очередной фейк от ЦИПсО. На видеоролик, который вышел 29 августа 2024 года, украинские спецслужбы наложили свой звук и добавили вставки», — отметили власти Курской области.

О попытках массового распространения вбросов рассказали в том числе региональные СМИ.

Подобные фейки распространяют во многих регионах России. В частности, дипфейк о фейковой кампании сделали на основе обращения замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной.

«Распространяется ложная информация о том, что в Белгороде проводят акцию „Солдат ребенка не обидит“, чтобы научить школьников правилам общения с военными. Видео c „участием“ заместителя главы администрации города по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым, его изменили с помощью нейросети. Сразу можно заметить, что движение губ не совпадает с текстом», — указали в пресс-службе городской мэрии.

Таким образом, информация о том, что в разных регионах проходит акция «Солдат ребенка не обидит», в ходе которой школьников научат правилам общения с военными, недостоверна. С опровержением выступили власти регионов, где распространяли дипфейки о несуществующей акции. Видео создавали на основе оригинальных роликов, снятых официальными лицами.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.