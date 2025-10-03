Фейк: Путин объявил о начале мобилизационных мероприятий с 1 октября

В интернете появились сообщения о том, что с 1 октября президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизационных мероприятий. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что президент России Владимир Путин объявил с 1 октября мобилизационные мероприятия.

Правда

На самом деле, объявление о мобилизационных мероприятиях касается ежегодного осеннего призыва, который проходит с 1 октября по 31 декабря каждый год.

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о призыве в октябре — декабре текущего года. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях призывная кампания пройдет с 1 ноября по 31 декабря в связи с климатическими особенностями территорий. Решение о призыве впервые будет действительно в течение года со дня его принятия.

На военную службу будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на службу. Этим же документом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Приказ о начале призыва 30 сентября подписал министр обороны России Андрей Белоусов.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский ранее сообщал, что все призывники будут направлены для прохождения службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации. Он отмечал, что призванные граждане не будут привлекаться к задачам спецоперации.

При этом право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, принимавшие участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований не менее шести месяцев, а также прошедших военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 11 мая 2014 года. Также право на отсрочку имеют пребывающие в добровольческих формированиях.

Владимир Цимлянский также отмечал, что в ходе осеннего призыва для оповещения будут применяться электронные повестки. Информация о них будет вноситься в реестр направленных (врученных) повесток, а уведомления будут поступать в личный кабинет на портале госуслуг.

Бумажные повестки будут по-прежнему иметь юридическую значимость, при этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде. Направленная электронная повестка будет считаться врученной по истечении семи дней. В случае неявки гражданина без уважительной причины по истечении 20 дней к нему будут применены временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки.

Сообщение о мобилизационных мероприятиях появилось в ТГ-канале «Раньше всех? Ну почти.» Это канал с примерно 1,8 тысячи подписчиков, который маскируется под известный паблик «Раньше всех. Ну почти.» с почти двумя миллионами подписчиков.

В описании поддельного канала указано, что канал пародийный и все, что написано там, — неправда.

При этом нет никакой информации об иных мобилизационных мероприятиях, о которых бы заявлял президент. Более того, на заседании Валдайского форума 2 октября Владимир Путин прямым текстом заявил, что в России же не проводится никакой массовой, тем более принудительной мобилизации. Мужчины сами добровольно приходят сами, записываются в армию.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года, продлилась до 28 октября того же года и с тех пор не возобновлялась. Занимающий тогда пост министра обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено и других мобилизационных мероприятий не планируется.

Сам президент неоднократно заявлял об отсутствии необходимости в частичной мобилизации, в частности, в 2023-м и в 2024 годах.

В июне член думского комитета по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI заявлял, что сейчас в мобилизации никакой необходимости нет. По мнению парламентария, слухи о мобилизации раздувают для того, чтобы «население будоражить».

Таким образом, информация о начале мобилизационных мероприятий с 1 октября 2024 года является частично недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.