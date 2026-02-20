Фейк: МО получило доступ к данным о долгах россиян, чтобы звать на службу по контракту

Минобороны не будет предлагать службу в армии россиянам с кредитами

Министерство обороны получило доступ к кредитной истории россиян. Глава ведомства Андрей Белоусов якобы предложил «спасательный круг» должникам — идти на службу по контракту.

Фейк

В Сети распространяется видео, на котором министр обороны Андрей Белоусов рассказывает о том, что ведомство получило доступ к кредитным историям россиян и будет адресно приглашать на службу по контракту граждан с высокой долговой нагрузкой.

Правда

На самом деле, видео — дипфейк, который злоумышленники в виде украинского ЦИПсО создали для дестабилизации внутренней обстановки в России.

То, что видео подверглось обработке, определила система «Зефир». В качестве исходного материала была взята запись встречи с активистами «Общероссийского народного фронта», которые помогают бойцам СВО.