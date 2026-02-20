Фейк: МО получило доступ к данным о долгах россиян, чтобы звать на службу по контракту
Минобороны не будет предлагать службу в армии россиянам с кредитами
Министерство обороны получило доступ к кредитной истории россиян. Глава ведомства Андрей Белоусов якобы предложил «спасательный круг» должникам — идти на службу по контракту.
Фейк
В Сети распространяется видео, на котором министр обороны Андрей Белоусов рассказывает о том, что ведомство получило доступ к кредитным историям россиян и будет адресно приглашать на службу по контракту граждан с высокой долговой нагрузкой.
Правда
На самом деле, видео — дипфейк, который злоумышленники в виде украинского ЦИПсО создали для дестабилизации внутренней обстановки в России.
То, что видео подверглось обработке, определила система «Зефир». В качестве исходного материала была взята запись встречи с активистами «Общероссийского народного фронта», которые помогают бойцам СВО.
Интересно
«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.
На самом деле, почвой для обсуждений доступа к кредитным историям мог стать проект приказа министра обороны о наделении замглавы ведомства — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центробанк, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.
Приказ еще не вышел, на момент публикации материала находится на стадии подведения итогов общественного обсуждения текста проекта.
В настоящее время военное руководство уже имеет доступ к информации от налоговой службы и базам данных о недвижимости, однако Белоусов считает необходимым расширить этот перечень.
Сейчас запрашивать финансовые досье граждан напрямую имеют право прокуроры, судьи и сотрудники администрации президента. Ранее аналогичные полномочия потребовала ФСБ России — служба могла получить такие сведения только по решению суда. Специалисты отмечают, что доступ к этой информации позволяет силовикам отслеживать скрытые финансовые связи, включая данные о созаемщиках и поручителях, при расследовании преступлений.
