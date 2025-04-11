Эффективность сегодня и в перспективе. Как будут развивать ВМФ России
Путин: на развитие ВМФ предусмотрели 8,4 триллиона рублей
На ближайшие 10 лет из бюджета выделят более восьми триллионов рублей на развитие Военно-морского флота России. Об этом во время совещания в Санкт-Петербурге сообщил Владимир Путин. Главное из выступления главы государства — в материале 360.ru.
Роль ВМФ в обеспечении обороны России
«Совершенствованию Военно-морского флота мы уделяем серьезное внимание, постоянное», — сказал Путин в начале встречи.
Президент напомнил о масштабной модернизации ВМФ от Калининграда до Владивостока. Для строительства новых кораблей и подводных ракетоносцев и развития отрасли в целом в ближайшие 10 лет предусмотрено восемь триллионов 400 миллиардов рублей.
Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее национальных интересов в Мировом океане. И сегодня, и в перспективе наши корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач.
Владимир Путин
президент России
Путин подчеркнул, что военный флот России, учитывая стремительно изменяющуюся обстановку в мире, должен формировать новый облик, системно развивать и интегрировать в единую систему все составляющие — беспилотники, подводные лодки, корабли и авиацию.
Какие задачи стоят перед ВМФ
Одной из главных задач, стоящих перед ВМФ, президент назвал укрепление российского флота как одного из сегментов стратегических ядерных сил для обеспечения глобального баланса и безопасности России.
Безусловно, одна из приоритетных задач — это укрепление отечественного флота в его ключевом сегменте стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса.
Владимир Путин
Он добавил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%.
«И подчеркну: этот показатель нужно удерживать и в дальнейшем», — обратил внимание Путин.
За последние пять лет специалисты построили 49 кораблей различных классов, а также ввели в состав флота несколько стратегических подводных лодок. Глава государства поручил и далее наращивать серийный выпуск современных кораблей, оснащенных передовыми технологиями.