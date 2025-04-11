Эффективность сегодня и в перспективе. Как будут развивать ВМФ России

На ближайшие 10 лет из бюджета выделят более восьми триллионов рублей на развитие Военно-морского флота России. Об этом во время совещания в Санкт-Петербурге сообщил Владимир Путин . Главное из выступления главы государства — в материале 360.ru.

Президент напомнил о масштабной модернизации ВМФ от Калининграда до Владивостока. Для строительства новых кораблей и подводных ракетоносцев и развития отрасли в целом в ближайшие 10 лет предусмотрено восемь триллионов 400 миллиардов рублей.

«Совершенствованию Военно-морского флота мы уделяем серьезное внимание, постоянное», — сказал Путин в начале встречи.

Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее национальных интересов в Мировом океане. И сегодня, и в перспективе наши корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач.

Путин подчеркнул, что военный флот России, учитывая стремительно изменяющуюся обстановку в мире, должен формировать новый облик, системно развивать и интегрировать в единую систему все составляющие — беспилотники, подводные лодки, корабли и авиацию.

Одной из главных задач, стоящих перед ВМФ, президент назвал укрепление российского флота как одного из сегментов стратегических ядерных сил для обеспечения глобального баланса и безопасности России.

Безусловно, одна из приоритетных задач — это укрепление отечественного флота в его ключевом сегменте стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса.

Он добавил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%.

«И подчеркну: этот показатель нужно удерживать и в дальнейшем», — обратил внимание Путин.