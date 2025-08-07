07 августа 2025 00:44 Договор о РСМД: зачем вводили мораторий и почему Россия с Америкой отказались от него 0 0 0 Фото: Ракетный комплекс РСД-10, подлежащий ликвидации в соответствии с Договором по РСД-РМД между СССР и США / РИА «Новости» Армия

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Президент США Дональд Трамп заявил о передислокации атомных подлодок ближе к России. Пришлось ему напомнить, что Москва не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Кстати, в свое время первым из этого соглашения вышел именно нынешний хозяин Белого дома. Что такое договор о РСМД, зачем его заключали и как он перестал быть нужен — в материале 360.ru.

Что такое Договор о РСМД Гонка вооружений — порождение холодной войны США и СССР — с каждым годом делала мир все более хрупким. Наконец, это стало очевидно не только людям, но и правительствам сверхдержав. Постепенно, со скрипом, неповоротливые военные машины с двух сторон океана начали расставаться с частью своих арсеналов. В начале декабря 1987 года американский президент Рональд Рейган и советский генсек Михаил Горбачев во время встречи на высшем уровне в Вашингтоне пришли к соглашению ликвидировать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. Подписанный документ стал известен как договор о РСМД. Соглашение касалось ракет с дальностью полета от 1000 до 5500 километров (БРСД), а также от 500 до 1000 километров (БРМД). И те и другие могли оснащаться ядерными боевыми головками. Обе страны обещали больше не производить и не испытывать такое оружие. После распада СССР к документу присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина.

Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписывают договор о РСМД, Вашингтон, 8 декабря 1987 года / Публичное достояние

Ракеты из списка РСМД Соединенные Штаты Америки и СССР к 1991 году уничтожили на двоих чуть меньше 2700 ракет, причем 1846 из них пришлись на долю Советского Союза. В числе прочих попрощались с крылатыми ракетами наземного базирования РК-55 для поражения стационарных наземных целей. Эта разработка была ответом на американские GLCM, тоже попавшими в список на ликвидацию. Вошел туда и стратегический ракетный комплекс средней дальности «Пионер», или РСД-10. Он предназначался для уничтожения объектов в Европе и на Ближнем Востоке, а также в Азии и США. Ближайшим аналогом у американцев была твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования MGM-31 C Pershing II — их тоже, кстати, не пощадили. Сначала «Пионеров» ликвидировали методом пуска. Позднее применили другую технологию — взрывали на полигоне без извлечения из пусковых контейнеров. Больше полусотни ракетных полков, где на вооружении стояли РСД-10, расформировали. Последние уничтожили 12 мая 1991 года. Лишь несколько пусковых установок и ракет сохранились в музеях.

Фото: Связка ракет РСД-10, подготовленных к уничтожению, полигон Капустин Яр, Астраханская область, 1 августа 1988 года. Владимир Родионов / РИА «Новости»

В утиль отправились жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты средней дальности наземного базирования Р-12 и Р-14. Первые были участниками исторических событий: их поставили на Кубу в 1962 году в ответ на размещение американских ракет возле границ СССР. Дело чуть было не кончилось ядерной войной. Также по договору подлежал уничтожению мобильный оперативно-тактический ракетный комплекс фронтового подчинения ОТР-22, известный как «Темп-С». Он был оснащен двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой 9М76 с отделяемой ядерной головной частью.

Фото: Темп-С в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга / Публичное достояние

Еще одной потерей стал оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока», или ОТР-23. Он, кстати, не подпадал под условия, поскольку имел дальность пуска до 400 километров. Однако «волевым решением руководства СССР» (читай — по личному требованию Горбачева) это вооружение включили в перечень. После расторжения Варшавского договора 18 ракет комплексов «Ока» оказались на территории объединенной к тому моменту Германии, столько же — в Болгарии, около десятка — в Словакии, четыре — в Румынии. Если немцы оперативно все уничтожили, то со странами бывшего соцлагеря американцам пришлось возиться аж до 2003 года.

Интересно Нынешние баллистические ракеты малой дальности — прямые потомки немецкой «Фау-2», которую впервые применили в боях осенью 1944 года. Сегодня таким вооружением обладают Индия, Пакистан, Китай, США, Иран, Ирак и Израиль. Баллистические ракеты средней дальности есть у Ирана, Индии, КНДР, Израиля, Пакистана и России. Нынешние баллистические ракеты малой дальности — прямые потомки немецкой «Фау-2», которую впервые применили в боях осенью 1944 года. Сегодня таким вооружением обладают Индия, Пакистан, Китай, США, Иран, Ирак и Израиль. Баллистические ракеты средней дальности есть у Ирана, Индии, КНДР, Израиля, Пакистана и России.

Как выходили из договора о РСМД Осенью 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора о РСМД. Россию обвинили в несоблюдении условий и создании крылатых ракет 9М729 дальностью более 500 километров. Еще одним поводом американцы назвали «разработки этого оружия Китаем», хотя он вообще не был ограничен мораторием. В феврале 2019-го американцы приостановили действие соглашения. Москва ответила зеркально — глупо оставаться безоружными, когда твой вероятный противник идет покупать себе пистолет. Позднее, в 2024-м, Штаты заявили о планах разместить в 2026 году в Германии ракеты малой и средней дальности, а также о разработках гиперзвукового оружия.

Сегодня на вооружении российской армии стоит единственная баллистическая ракета средней дальности — тот самый «Орешник». Ее максимальная дальность превышает пять тысяч километров, скорость доходит до М=10 (число Маха), то есть свыше 12 тысяч километров в час. Может нести ядерные заряды общей мощностью 900 килотонн.