«Пойдут до конца»: американская разведка сделала признание о России

Американская разведка опубликовала несекретную часть ежегодного доклада «Оценка угроз разведывательным сообществом США» за 2025 год. Самое важное, что впервые за долгое время сделан отход от пропагандистских штампов. Спецслужбы признали, что украинский конфликт — прокси-война между Россией и Западом. Об этом же, кстати, недавно говорил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Что все это значит?

Мы — угроза, но есть нюанс Из стратегического обзора доклада по России стоит выделить несколько моментов. Первый. Россия рассматривает украинский конфликт как опосредованное противостояние с Западом. Цель — восстановить свою силу и безопасность в ближнем зарубежье против предполагаемого вторжения США и Запада. Это, в свою очередь, повышает риски непреднамеренной эскалации в отношениях между Россией и НАТО. Второй. Независимо от того, как и когда закончится украинский конфликт, нынешние экономические, геополитические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. Она сохраняет потенциальную угрозу мощи, присутствию и глобальным интересам американцев. Третий. Несмотря на серьезные военные и экономические издержки в военном противостоянии с Украиной, Россия доказала способность приспосабливаться и жизнестойкость. Четвертый. Владимир Путин полон решительности. Президент России «готов заплатить очень высокую цену» за победу в том, что он считает решающим моментом в стратегическом соперничестве Москвы и Вашингтона.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Пятый. Украинский конфликт преподал россиянам множество уроков, которые касаются борьбы с западным оружием и разведданными в условиях крупномасштабной войны. Этот опыт может повлиять на будущее оборонное планирование США, в том числе против других государств, с которыми Россия делится полученными уроками. Шестой. Россия имеет самый большой и разнообразный запас ядерного оружия в мире. Он, наряду с развернутыми системами доставки наземного, воздушного и морского базирования, может нанести США катастрофический ущерб. Более того, россияне разработали более модернизированные, мобильные и живучие стратегические ядерные силы. Они призваны обойти или нейтрализовать будущую усиленную американскую противоракетную оборону (ПРО) и обеспечить сдерживание за счет надежного потенциала ответного удара.

Фото: MOD Russia / www.globallookpress.com

Седьмой. Обширный арсенал нестратегического ядерного оружия помогает Москве компенсировать превосходство Запада в обычных вооружениях, а также предоставляет огромные возможности для управления эскалацией в сценариях боев на различных театрах военных действий. Восьмой. США признают решимость России восстановить справедливость у своих границ и зону собственного геополитического влияния. Для американцев, естественно, это серьезное разочарование и вызов. Русские не собираются сдаваться и пойдут до конца. «Неудивительно, что в трактовке разведывательных ведомств США такая позиция Москвы „увеличивает риски непреднамеренной эскалации в отношениях между Россией и НАТО“. „Непреднамеренной“ тут следует читать как „не под контролем США“. Они очень хотели бы избежать подобного развития ситуации именно потому, что Россия способна своим ядерным оружием нанести им „катастрофический ущерб“. В этом заключаются главные истоки „миролюбия“ новой администрации США в отличие от администрации Джо Байдена, которая недооценивала всю серьезность ситуации», — заметила политолог Елена Панина.

Фото: MOD Russia / www.globallookpress.com

«Ради своего же блага» Американская разведка права: само существование России — «угроза мощи, присутствию и глобальным интересам США». И что с этим поделать? Администрация Джо Байдена считала, что проблему можно решить прямым уничтожением России. Нынешняя администрация — Дональда Трампа — при всей своей типично американской поверхностности отдает себе отчет, что вопрос следует решать иначе. «В незасекреченной части доклада их спецслужб есть некоторые ключевые позиции, на которые следует обратить внимание. Например, „предполагаемое вторжение США и Запада увеличивает риски непреднамеренной эскалации в отношениях между Россией и НАТО“. Кто может возразить? То есть признается, что 30-летнее расширение коллективного Запада на Восток объективно угрожает России. С этим США должны что-то сделать ради своего же блага», — рассказал 360.ru член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини. Он обратил внимание на еще один момент. США боятся, что приобретенный Россией на Украине успешный опыт может быть передан ряду союзников, которых американцы считают противниками. Возникает вполне законный вопрос: неужели для Штатов все страны, несогласные быть их вассалами, обязательно противники? Россия тоже противник, но с ней не справиться. А с остальными? Все как всегда? Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Афганистан? Ответ — да, безоговорочно. Вот в чем США следует в корне изменить свой подход.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Реалистичный тон доклада Кроме того, в обнародованной части ежегодного доклада разведки США признают сложившиеся реалии: действительно, руками украинцев страны НАТО (или, если брать шире, коллективный Запад) ведут войну против России. Она вынуждена защищать свои границы, свою безопасность, а в итоге — независимость и территориальную целостность. Опыт, приобретенный военными в боях с ВСУ, многому научил и оказался весьма полезен для развития отечественного ВПК и новых оборонных технологий. Это американцы признают, поскольку так и есть на самом деле.

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То же самое относится к санкционной устойчивости народного хозяйства России, которое за прошедшие три года не рухнуло, как надеялись на Западе, а показало жизнеспособность и возможность искать и находить новые резервы для развития. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Отсюда и куда более реалистичный тон доклада американских спецслужб. Отсюда и попытки новой администрации США наладить дипломатические отношения с Россией, улучшить работу посольств, фактически замороженную при Байдене. Отсюда и идущие переговоры по украинской тематике. Владимир Соловейчик

Вот и получается, что Вашингтон принял решение примириться и, видимо, заморозить украинский конфликт до лучших времен. Таким образом, США не доводят дело до прямого военного столкновения ядерных держав. Заодно Трамп пытается навязать Москве собственный мирный план с сохранением потенциала Украины как «анти-России». В любом случае мы должны трезво смотреть на «миролюбивую» политику США.