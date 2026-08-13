Звезду «Универа» Гайдуляна заметили в отпуске с новой девушкой

Андрея Гайдуляна, известного по сериалам «Универ» и «СашаТаня», заметили в отпуске на Мальдивах с Валерией Никуленко. Как сообщил Super , пара уже не впервые отдыхает вместе.

Никуленко опубликовала совместные фотографии с Гайдуляном в своих соцсетях. Артист репостит ее посты к себе. Также пара появлялась вместе на концерте Хаски в Москве.

Предположительно, девушке 32 года, родом она из Таджикистана. Судя по анкете на агрегаторе вакансий, Валерия работала контент-креатором на фрилансе, восемь лет — фоторедактором на сайте женского журнала, а также подбирала визуальный контент для гастрономических и тревел-материалов. Девушка была замужем, детей у нее нет. Актер же был два раза женат.

Гайдуляну удалось победить рак. Артист рассказывал, что не мог поверить в смертельный диагноз, однако болезнь изменила его.