Звезду k-pop нашли мертвым

The Guardian: k-pop-певец Wheesung умер в Сеуле в 43 года

В Южной Корее нашли мертвым k-pop певца Wheesung (настоящее имя — Чхве Ви Сон). Популярному исполнителю было 43 года, сообщило The Guardian .

По данным издания, тело артиста обнаружила его мать, когда приехала к сыну домой. Она вызвала скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

По одной из версий полиции, гибель могла наступит из-за возможной передозировки наркотиками. Признаков насильственной смерти при осмотре эксперты не обнаружили.

Агентство по поиску талантов Tajoy Entertainment сообщило, что 15 марта у Wheesung должен был состояться концерт в Тэгу вместе с исполнителем KCM.

Чхве Ви Сон также был актером, танцором и продюсером. Он писал песни и играл в мюзиклах. Во время учебы в старших классах играл в рок-группе, но позже перешел в жанр k-pop.

Профессиональная карьера Wheesung началась во второй половине 1990-х годах, а его дебютный сольный альбом вышел в 2002 году. На счету корейского музыканта свыше 30 наград и номинаций.