Звезду девяностых Mr. Credo обвинили в мошенничестве на миллионы

Популярного в девяностые и нулевые певца Mr. Credo (Александра Махонина) обвинили в том, что он не явился на концерт в Казахстане и присвоил себе гонорар в 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Компания Suarg Astana договорилась с артистом об участии в ретро-фестивале в Астане и Алма-Ате 13–14 июля. Mr. Credo получил гонорар двумя частями, наличные привезли ему в квартиру.

По данным канала, певец обманул организаторов — он потребовал от них деньги без договора и расписки, а сам не приехал на мероприятие.

По словам исполнителя, он не смог пересечь границу из-за просроченного паспорта. Возвращать деньги он отказался. По информации канала, артист обвинил организаторов в невыполнении некоторых условий из райдера.

В Suarg Astana предположили, что Mr. Credo запретили выезжать за рубеж из-за долгов по налогам и штрафам. Полиция начала проводить проверку, отметили авторы канала.

Ранее в мошенничестве обвинили жителя Ижевска. По версии следствия, он продавал фальшивые билеты на концерты популярных музыкантов.