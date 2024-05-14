Звезде «Людей Икс» удалили матку, грудь и яичники | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 16:28 Звезде «Людей Икс» удалили матку, грудь и яичники Американской актрисе Оливии Манн удалили матку и молочные железы из-за онкологии Javier Rojas / Pi / Global Look Press

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Актриса из киноленты «Люди Икс: Апокалипсис» Оливия Манн продолжает бороться с онкологией. В интервью Vogue она рассказала, что из-за болезни ей пришлось удалить матку и молочные железы.

Манн пояснила, что сначала принимала лекарства, которые препятствуют выработке женского гормона эстрогена, чтобы остановить развитие опухоли.

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Однако схема такого лечения обессилила актрису — она практически не вставала с постели. Спустя какое-то время ее трехлетний сын Малькольм на вопрос знакомых о маминой работе указал на кровать. После этого Манн обратилась к врачам с просьбой заменить медпротокол.

В итоге актрисе пришлось согласиться на удаление матки, фаллопиевых труб и яичников.

«Подруга друга, перенесшая рак груди, стала для меня своего рода проводником. Я ценю ее прямоту, она ничего не приукрашивает — мне просто нужен кто-то, кто скажет, на что будет похож этот опыт», — поделилась Манн.

Рак у актрисы выявили прошлой весной. Первое время она скрывала свой диагноз, чтобы люди не видели ее беспокойство.