Звезда «Женского Stand Up» Сауле Юсупова рассказала, как ушла из медицины на сцену

8 октября в прокат выходит драмеди «Это все она!» с участием звезды «Женского Stand Up» Сауле Юсуповой. В интервью Леди Mail она рассказала о дебюте в кино, работе с Никитой Ефремовым и о том, как стендап помог ей полюбить себя.

Юсупова призналась, что не планировала бросать медицину, так как окончила Южно-Уральский медуниверситет и работала от фельдшера скорой до врача-реабилитолога. Однако приглашение на ТНТ поставило условие полного рабочего дня, и она выбрала сцену, надеясь вернуться в больницу позже. Прошло 10 лет, и теперь она лечит только себя и близких.

Свои знания она использует для экономии на врачах и помощи родственникам, подсказывая им нужных специалистов.