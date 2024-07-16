Звезда «Зачарованных» Доэрти завещала смешать свои кремированные останки с прахом собаки

За несколько месяцев до смерти звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти оставила подробную инструкцию своих похорон. Детали документа опубликовал Daily Еxpress .

Знаменитость завещала смешать свои кремированные останки с прахом собаки и прахом ее отца.

«Есть много людей, которые, я думаю, могли бы появиться на похоронах, но я не хочу, чтобы они были там, потому что на самом деле я им не нравлюсь», — написала актриса.

Она также потребовала развеять прах в Малибу. Именно там Доэрти провела большое количество времени с отцом, добавила «Свободная пресса».