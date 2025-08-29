Звезда «Войны и мира» умер на 53-м году жизни

Актер Флавиу Бэк из сериала «Война и мир» скончался от бактериального целлюлита

Бразильский актер Флавиу Бэк скончался в Рио-де-Жанейро на 53-м году жизни. Об этом сообщил портал Terra .

Артист умер в госпитале от бактериального целлюлита, вызванного диабетом. Состояние Бэка ухудшилось в 2022 году, в январе 2023-го врачи провели экстренную операцию.

После этого Бэк отмечал, что в конце 2022 года у него резко упало зрение. На обследовании врачи выявили проблемы со здоровьем, спровоцированные диабетом.

Бэк стал известен по съемкам в бразильском сериале «Война и мир» (2007), а также исторической драме «Бразильская империя» и многосерийной комедии «Пятидесятилетние».

В основном он выступал как актер дубляжа, озвучил персонажей в локализациях «Эмили в Париже», «Игры престолов», а также видеоигры Warcraft III.