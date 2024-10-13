Звезда «Вечного зова» и «Кармелиты» перенесла инсульт

По информации канала, 80-летняя женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии в середине лета. До этого она на протяжении нескольких дней мучалась от головокружений.

Врачи диагностировали артистке острый ишемический инсульт. Они установили, что Жемчужная уже перенесла инфаркт, однако не обращалась к специалистам. Спустя полторы недели ее выписали на домашнее лечение, сейчас актриса проходит реабилитацию.

Жемчужная в апреле должна была выступить на концерте в Клину, однако его отменили. Супруг актрисы Георгий Жемчужный умер от онкологического заболевания в 2021 году.

Жемчужная знакома широкому кругу зрителей по сериалу «Вечный зов», где она сыграла роль Зорицы. Помимо этого, актриса снялась в таких картинах, как «Кармелита. Цыганская страсть», «Обручальное кольцо», «Королева Марго», «Где находится нофелет?», «Цыганское счастье» и «Карнавал».