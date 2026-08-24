Звезда «Уральских пельменей» рассказала о смерти питомца после нападения овчарки

Звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина рассказала о смерти питомца Клепы после нападения соседской овчарки. Артистка сообщила об этом в Instagram*.

Овчарка напала на йоркширского терьера во время утренней пробежки артистки четыре для назад. Дылдина не смогла предотвратить нападение.

По ее словам, она успела взять терьера на руки, но это не помешало овчарке на него наброситься. Клепа потеряла много крови и получила тяжелые травмы. В ветклинике собаку экстренно прооперировали и выписали с трубкой в горле домой, но состояние терьера ухудшилось и он умер.

«Наша Клепочка пошла на небо. Клепы больше нет. Больно! Слов не подобрать. Лети на небо, наш ангел», — написала Дылдина.

Ранее юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнеры» Владимир Гартман рассказал, как взыскать возмещение ущерба с владельца собаки, напавшей на чужого питомца.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.