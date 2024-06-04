Звезда «Уральских пельменей» нашла подкинутое в туфлю лезвие

Звезде шоу «Уральские пельмени» Илане Дылдиной во время гастролей подбросили лезвие в туфлю. Об этом сама актриса рассказала в своем Telegram-канале .

Дылдина опубликовала видео, в котором показала найденное в туфле лезвие и порез на ноге. По ее словам, травма могла быть более серьезной: она вовремя заметила лишний предмет в обуви. Актриса сообщила, что «в шоке» от произошедшего и предположила, что лезвие подложили в туфлю намеренно.

«В театре было такое у нас. Но на шоу ни разу», — добавила актриса.

В марте неприятная ситуация произошла с другим участником шоу. Актер Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. В пьяном состоянии он вступил в конфликт с компанией подростков и, по их словам, ударил бутылкой из-под виски одного из оппонентов. Действия комика пообещала проверить полиция.