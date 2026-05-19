Звезда «Уральских пельменей» Михалкова вспомнила, как ее парализовало из-за защемления нерва

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выступила в эфире радио «Комсомольская правда» . Она поделилась историей о тяжелом периоде своей жизни.

По словам актрисы, из-за эмоционального перенапряжения и совокупности факторов у нее защемило нерв, и она оказалась практически полностью прикована к постели.

«Ты не можешь двигаться, ты не можешь встать, ты просто вот так лежишь солдатиком на кровати», — рассказала артистка.

Звезда выразила благодарность друзьям-врачам, которые оперативно пришли на помощь. В настоящее время состояние ее здоровья не вызывает опасений, добавил сайт KP.RU.