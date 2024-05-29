Звезда «Уральских пельменей» купила особняк за 90 миллионов рублей

«Звездач»: актриса Михалкова купила дом за 90 миллионов рублей в Подмосковье

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев//Global Look Press

Актриса Юлия Михалкова похвасталась своим новым загородным особняком, расположенным в Подмосковье. Его стоимость составила около 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным авторов публикации, общая площадь дома с панорамными окнами составила 750 квадратных метров. Для отделки интерьера Михалкова использовала дерево, камень и глину. В здании также есть бассейн в 50 «квадратов».

«Средняя стоимость такой площади с голыми стенами будет составлять 15-20 миллионов. Если исходить с позиции дома со всем ремонтом и площадью 700 квадратов, — его цена около 80-90 миллионов рублей, но, как правило, готовые дома реализуются дороже их реальной себестоимости, поэтому 90-100 миллионов», — заявил риелтор Юрий Паршиков.

Ранее стало известно, что на виллу певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова в Крыму нашелся покупатель. За особняк с кинозалом, конюшней и вертолетной площадкой придется отдать 800 миллионов рублей.

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