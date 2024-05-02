Звезда «Универа» Кожевникова показала фото полугодовалого сына | 360°

02 мая 2024, 08:55
Звезда «Универа» Кожевникова показала фото полугодовалого сына
Актриса Кожевникова поделилась снимком младшего сына
Актриса Мария Кожевникова пожаловалась на быстротечность времени. В своем Instagram* она разместила фотографию полугодовалого сына, отметив, что он очень быстро взрослеет.
«Уже шесть зубов! Растем реально не по дням и часам, а по минутам. Я не успеваю насладиться моментами. Время, остановись!» — написала артистка.
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Кожевникова заявила, что создала собственную Вселенную с четырьмя уникальными планетами, намекая на своих сыновей.
Актриса Мария Кожевникова — многодетная мать. Вместе с Евгением Васильевым они воспитывают четырех сыновей, младшему из которых всего семь месяцев.
Пара не состоит в официальном браке, при этом они обвенчались в православном монастыре в Ницце.
Ранее актриса Мария Кожевникова сообщила о проблемах со здоровьем после четвертых родов. По словам артистки, врачи диагностировали ей преддиабет.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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