Звезда «Универа» Кожевникова показала фото полугодовалого сына | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 08:55 Звезда «Универа» Кожевникова показала фото полугодовалого сына Актриса Кожевникова поделилась снимком младшего сына Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Актриса Мария Кожевникова пожаловалась на быстротечность времени. В своем Instagram* она разместила фотографию полугодовалого сына, отметив, что он очень быстро взрослеет.

«Уже шесть зубов! Растем реально не по дням и часам, а по минутам. Я не успеваю насладиться моментами. Время, остановись!» — написала артистка.

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Кожевникова заявила, что создала собственную Вселенную с четырьмя уникальными планетами, намекая на своих сыновей.

Актриса Мария Кожевникова — многодетная мать. Вместе с Евгением Васильевым они воспитывают четырех сыновей, младшему из которых всего семь месяцев.

Пара не состоит в официальном браке, при этом они обвенчались в православном монастыре в Ницце.

Ранее актриса Мария Кожевникова сообщила о проблемах со здоровьем после четвертых родов. По словам артистки, врачи диагностировали ей преддиабет.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.