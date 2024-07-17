Звезда Tik-Tok умерла в 10 лет

Умерла известная в TikTok 10-летняя девочка-карлица Bella Brave

Фото: РИА «Новости»

В Канаде умерла 10-летняя девочка, которая прославилась в Tik-Tok под именем Bella Brave. О случившемся рассказала мать ребенка Кайла в аккаунте звезды.

«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. Она мирно ушла из жизни в наших объятиях», — написала она.

Несколько дней назад врачи ввели ребенка в медикаментозную кому из-за заражения вирусной инфекцией легких. Через несколько дней девочка скончалась от осложнений болезни. У нее был ряд заболеваний, включая карликовость.

В 2023 году звезда соцсетей перенесла операцию по пересадке кишечника. Пользователи Сети полюбили девочку за вдохновляющие ролики. За аккаунтом Bella Brave следили минимум семь миллионов человек.

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