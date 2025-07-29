Звезда «Темного рыцаря» и «Твин Пикса» Алон Абутбул скончался на пляже в Израиле

Израильский актер Алон Абутбул, известный по ролям в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и сериалу «Твин Пикс», скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, актер скончался во время отдыха на израильском пляже Ха-Боним, где он плавал. После того, как он вышел из воды, потерял сознание на глазах у перепуганных туристов.

Абутбул после возвращения на пляж пожаловался на плохое самочувствие. Прибывшие медики попытались его реанимировать, но безуспешно.

У актера остались жена, писательница Шир Билья, и четверо детей.

Абутбул родился в 1964 году в сефардской еврейской семье в Кирьят-Ате. Актерскую карьеру начал еще в подростковом возрасте. Окончил Высшую школу искусств Тельмы Йеллин в 1983 году.

Участие в съемках блокбастера Питера Макдональда «Рэмбо III» с Сильвестром Сталлоне в главной роли стало его первым «голливудским прорывом».

В его фильмографии также роли в сериале «Грань», в картине Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды», политическом боевике «Падение Лондона», фильмах «Родина», «Тело лжи», «Легенды», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Закон и порядок: Специальный корпус». Его последний проект — израильский сериал «Немец» 2025 года.