Звезда «Сверхъестественного» Кэрри Флеминг умерла от рака

Канадская актриса театра, кино и телевидения Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «Я — зомби», скончалась в возрасте 51 года. Об этом сообщило издание Variety .

Актриса умерла в городе Сидни в канадской провинции Британская Колумбия.

Партнер Флеминг по сериалу «Сверхъестественное» Джим Бивер подтвердил, что она умерла от осложнений, вызванных раком груди. По его словам, актриса была его второй половинкой и родственной душой, поэтому ее смерть стала для него страшным испытанием. Флеминг сыграла жену персонажа Бивера в пятом сезоне «Сверхъестественного».

Актриса родилась 16 августа 1974 года в Дигби, Новая Шотландия. Окончила старшую школу Маунт-Дуглас в Виктории, Британская Колумбия. Изучала драматическое искусство в театре «Калейдоскоп» и танцевальной труппе Kidco Theatre.

На экране Флеминг дебютировала в эпизодической роли в сериале «Гадюка» и в фильме Адама Сэндлера «Счастливчик Гилмор». Потом были роль в сериале Дарио Ардженто «Мастера ужасов».

Всего Флеминг снялась в 40 кинопроектах. В числе ее наиболее известных работ — съемки в фильмах и сериалах «Секс в другом городе», «Удачи, Чак!», «Алиса в Стране чудес», «Супружество», «Я — зомби», «Нереальный холостяк» и «Супергерл».