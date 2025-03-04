Звезда «Солдатов» Кассинский устроил пьяный дебош в поезде и попал на видео

Издание утверждает, что конфликт разгорелся в вагоне-ресторане поезда, следовавшего с Имеретинского курорта в российскую столицу. Жена актера села за столик, где отдыхали другие пассажиры.

Затем, как утверждают очевидцы, супруга Кассинского увела мужа одной из женщин к туалету. Та пожаловалась актеру, но тот отреагировал нецензурной бранью.

Судя по видео, актер находился в сильном алкогольном опьянении. Он угрожал оппоненту — впрочем, тот также отвечал крайне грубо. Конфликтующих разняли сотрудники вагона-ресторана.

Ранее пьяный дебош устроил актер Никита Кологривый. Звезда «Слова пацана» приставал к официантке и подрался с охранниками.