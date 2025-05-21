Звезда сериалов «След» и «Универ» Пиоро признался, что не всегда доволен своим заработком

Звезда сериалов «След» и «Универ» Сергей Пиоро в беседе с изданием Lady.Mail рассказал о своих доходах. По словам знаменитости, когда он вспоминает размер пенсии своей тещи, то сразу становится доволен своим заработком.

Тем не менее, артист признает, что это не та сумма, которой можно легко распоряжаться. Когда речь заходит о строительстве собственного дома, его заработков перестает хватать. Цены на землю под Москвой и все остальное кажутся ему слишком высокими.

В качестве примера Пиоро рассказывает, что недавно с супругой ездил за деревянной дверью для ниши в квартире, и это потребовало времени и усилий.

«Будь я доволен своим финансовым положением, заплатил бы специалисту и все», — сказал он журналистам.

Однако актер не отрицает, что своим примером может научить сына ценным вещам в жизни.