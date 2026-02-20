Звезда сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти» Эрик Дэйн умер в 53 года от жуткой болезни

В США умер актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах «Анатомия страсти», «Эйфория» и «Зачарованные». Ему было 53 года, сообщил журнал People .

В апреле прошлого года актер Дэйн сообщил о своем диагнозе: у него обнаружили боковой амиотрофический склероз (БАС). Как выяснилось позже, болезнь начала прогрессировать еще в 2014 году. После тело актера полностью парализовало. В последние дни жизни он был прикован к инвалидному креслу.

СМИ периодически писали, что Дэйн проходил лечение от рака кожи, однако актер это отрицал. В своем блоге звезда сериала «Эйфория» часто писал о заболевании и вдохновлял других людей с таким же диагнозом не опускать руки.

Актер скончался 19 февраля в кругу близких — рядом с женой Ребеккой и двумя дочерьми.

«Он провел последние дни в окружении друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были для него центром мира», — сообщила семья актера.

Дэйн исполнил роль доктора Марка Слоуна, известного как Макстими, в сериале «Анатомия страсти». Сначала он появился в одном эпизоде, а затем стал постоянным актером на протяжении шести сезонов.

Недавно он также снялся в драме HBO «Эйфория», где сыграл Кэла Джейкобса, отца героя Джейкоба Элорди. Поклонники увидят его на экранах и в третьем сезоне сериала.