Звезда сериалов «Династия» и «Очень странные дела» Марк Уизерс умер в 77 лет

Известный по роли Теда Динара в сериале «Династия» американский актер Марк Уизерс умер в возрасте 77 лет. Причиной стал рак поджелудочной железы. Как сообщила газета Daily Mail , артист ушел из жизни еще 22 ноября, но его дочь Джесси Уизерс сообщила об этом только сейчас.

Она подчеркнула, что отец до последнего дня со свойственными ему силой и достоинством противостоял болезни.

«Он оставил после себя теплоту, юмор и преданность делу, а также замечательную способность делать каждую роль незабываемой», — подчеркнула Джесси Уизерс.

Уроженец городка Бингемптон в штате Нью-Йорк, свой путь к славе Марк Уизерс начал со съемок в рекламных роликах, где его заметили агенты и пригласили на главную роль в многосерийной юридической драме «Каз».

Настоящую популярность он получил после съемок в многолетней телевизионной саге «Династия», после чего его начали звать в другие проекты. В 1987 году Уизерс снялся в драме «Дни нашей жизни» и объявил о приостановке актерской карьеры. Он вернулся на экраны только в 2001 году в качестве приглашенного актера. Одной из последних работ стала роль Гарри в сериале «Очень странные дела».

В минувшую субботу, 6 декабря, стало о смерти польского актера Станислава Тыма. Он скончался в 87 лет после перенесенного рака желудка. По данным его коллег, артист всего на полгода пережил свою супругу.