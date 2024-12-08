Звезда сериалов «Династия» и «Очень странные дела» Марк Уизерс умер в 77 лет
Прославившийся после сериала «Династия» актер Марк Уизерс умер в 77 лет
Известный по роли Теда Динара в сериале «Династия» американский актер Марк Уизерс умер в возрасте 77 лет. Причиной стал рак поджелудочной железы. Как сообщила газета Daily Mail, артист ушел из жизни еще 22 ноября, но его дочь Джесси Уизерс сообщила об этом только сейчас.
Она подчеркнула, что отец до последнего дня со свойственными ему силой и достоинством противостоял болезни.
«Он оставил после себя теплоту, юмор и преданность делу, а также замечательную способность делать каждую роль незабываемой», — подчеркнула Джесси Уизерс.
Уроженец городка Бингемптон в штате Нью-Йорк, свой путь к славе Марк Уизерс начал со съемок в рекламных роликах, где его заметили агенты и пригласили на главную роль в многосерийной юридической драме «Каз».
Настоящую популярность он получил после съемок в многолетней телевизионной саге «Династия», после чего его начали звать в другие проекты. В 1987 году Уизерс снялся в драме «Дни нашей жизни» и объявил о приостановке актерской карьеры. Он вернулся на экраны только в 2001 году в качестве приглашенного актера. Одной из последних работ стала роль Гарри в сериале «Очень странные дела».
В минувшую субботу, 6 декабря, стало о смерти польского актера Станислава Тыма. Он скончался в 87 лет после перенесенного рака желудка. По данным его коллег, артист всего на полгода пережил свою супругу.