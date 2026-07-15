Звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» Джош Гризетти умер в 44 года

Американский артист Джош Гризетти скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщила газета Daily Mail cо ссылкой на коллегу и близкого друга актера Роба Макклюра.

«Мне пока не под силу даже попытаться это понять. От всей души сочувствую его жене и семье, которым сейчас приходится принимать эту реальность», — заявил Макклюр.

По словам коллеги артиста, Джош Гризетти покончил жизнь самоубийством.

Гризетти известен по роли в сериале «Удивительная миссис Мейзел»: там актер сыграл Ральфа Эмерсона и появился в восьми эпизодах шоу. Он также был участником бродвейских постановок и преподавал актерское мастерство в нескольких американских университетах.