Звезда сериала «Участок № 13» Ермолаева: живу в ожидании встречи с тем самым человеком

Актриса Влада Ермолаева, известная по сериалу «Участок № 13» в интервью Леди Mail заявила, что не выставляет напоказ личную жизнь. Несмотря на это, артистка призналась, что сейчас находится в ожидании встречи с тем самым человеком.

Она отметила, что не имеет особых требований к будущему избраннику. Ермолаевой также неважна его сфера деятельности, куда больше внимания она уделяет качествам мужчины.

«Честность, смелость, решительность и мобильность. А еще для меня важно говорить с близким человеком обо всем: о сложностях и о радостях, о планах на будущее и тревогах», — добавила знаменитость.

Ермолаева выступила за 100%-ную открытость в отношениях. Она выразила желание быть для будущего мужа и другом, и партнером, и любимым человеком.