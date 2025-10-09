Звезда сериала «Спрут» умер в Италии

Сыгравший в «Спруте» актер Паоло Боначелли умер в 88 лет

Итальянский актер театра, кино и телевидения Паоло Боначелли умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил сайт RAI*.

Причина смерти артиста не указывалась. Известно, что он ушел из жизни 8 октября в Риме.

Боначелли родился 28 февраля 1937 года в Чивита-Кастеллана. Он получил образование в Академии драматического искусства в Риме. В театре ему доверяли ведущие роли, включая постановки по произведениям Шекспира, Макиавелли и Гарольда Пинтера.

Актерская карьера Боначелли началась в 1961 году. Всего он снялся в 130 кинолентах и телевизионных сериалах. Среди наиболее известных участие в проектах «Миссия невыполнима 3» и многосерийной фильме «Спрут», где он сыграл Эдуардо Коринто.

Актер снимался у известных итальянских режиссеров, таких как Микеланджело Антониони, Дарио Ардженто, Роберто Бениньи и других.

* Запрещен в России.