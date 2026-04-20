Американская актриса Мелисса Джоан Харт, знакомая зрителям по культовому ситкому «Сабрина — маленькая ведьма», готовится к съемкам. Она опубликовала видео с тренировки в соцсети.

На кадрах 50-летняя знаменитость предстала в фиолетовой футболке и розовых облегающих леггинсах. Она выполняла интенсивные физические упражнения в спортзале, которые помогают ей прийти в форму.

Через несколько месяцев сериалу «Сабрина — маленькая ведьма» исполнится 30 лет. К юбилейной дате продюсеры готовят эксклюзивное шоу, а также некий спецпроект со звездами оригинального ситкома. Детали съемок пока не разглашают.

Ранее стало известно о смерти актрисы Памелы Блэр, которая играла мать главной героини в сериале «Сабрина — маленькая ведьма». Звезде было 73 года.