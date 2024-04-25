Звезда сериала «Рассказ служанки» повредила позвоночник на съемках | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 17:39 Звезда сериала «Рассказ служанки» повредила позвоночник на съемках Звезда «Рассказа служанки» Мосс повредила позвоночник на съемках нового сериала Скриншот видео

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Американская актриса Элизабет Мосс, известная по роли в сериале «Рассказ служанки», получила травму спины во время работы над проектом «Вуаль». Об этом сообщило издание Variety.

Инцидент произошел при съемке драки на крыше во втором эпизоде. Мосс неудачно приземлилась и ударилась о стену. Актрису сразу же доставили в больницу.

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«Лиззи недооценивает, насколько сложными были многие трюки, которые она выполняла. Она серьезно травмировала позвонок», — сообщила продюсер картины Дениз Ди Нови.

Однако уже на следующий день после происшествия Мосс вернулась на съемочную площадку. По мнению коллег, ей помогли танцевальная подготовка и дисциплина.

«Я была удивлена, как Лиззи была непреклонна в вопросе продолжения съемок. На следующий день она даже снялась в сцене — правда, с ограниченной подвижностью», — отметила Ди Нови.

Ранее актер Марк Эйдельштейн получил по лицу во время съемок фильма «Сто лет тому вперед». Он рассчитывал, что удары будут не настоящими, как учили в театральном институте, но на деле вышло по-другому.