Звезда сериала «Психологини» Каштанова заявила, что тратит большую часть бюджета на детей

Звезда сериалов «Психологини» и «Полицейский с Рублевки» София Каштанова дала интервью Леди Mail.ru . В ходе беседы она рассказала, на какие цели тратит больше всего денег.

Актриса заявила, что не считает себя ни бережливой, ни расточительной. Она указала на свое желание придерживаться золотой середины.

«Я не экономлю на продуктах и детях (на них я вообще, сливаю, как мне кажется, большую часть своего бюджета), но вполне могу обойтись без новой сумки, я не любитель шопинга. Хотя, безусловно, иногда себя балую», — призналась артистка.

По словам Каштановой, женщина способна совмещать работу с материнством. Так, знаменитость посещала съемочные площадки до седьмого месяца беременности.