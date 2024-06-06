Звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Серина рассказала, что на гонорар купила квартиру
Актриса Юлия Серина, которая снялась в российской версии сериала «Постучись в мою дверь», смогла купить на гонорар квартиру. Об этом она сообщило Леди Mail.ru.
Серина сыграла в сериале подругу главной героини. И эта роль принесла ей неплохие деньги, которые актриса сразу вложила в недвижимость.
«На днях я получила ключи от первой собственной квартиры, купила маленькую студию в Рязани», — рассказала она.
Она добавила, что пытается отложить или инвестировать все заработанные деньги. Таким образом актриса пытается обезопасить себя на случай, если будет долгий период без работы.
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