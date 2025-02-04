Звезда сериала «Ольга» Серина призналась, что похудела на 12 кг благодаря спорту и правильному питанию

Актриса Юлия Серина, которая сейчас снимается в продолжении адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве», в беседе с Леди Mail раскрыла секреты своего преображения.

Артистке удалось похудеть на 12 килограммов. По ее словам, сбросить вес помогли спорт и правильное питание.

«Занимаюсь в зале с тренером, в еде отдаю предпочтение белку и овощам — и килограммы уходят сами собой», — отметила актриса.

Серина добавила, что не любит сладкое, поэтому убрать эти продукты из рациона было не сложно. Куда тяжелее ей дался отказ от лавашей и хинкали. Несмотря на минимальные ограничения, знаменитость отметила, что не стремится к худобе, а хочет, чтобы ее фигура была подтянутой.