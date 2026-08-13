Звезда сериала «Невский» Рокотова заявила, что сразу же вычеркивает из жизни «жмотов» и патологических ревнивцев

В преддверии премьеры нового сезона сериала «Невский» (НТВ) актриса Екатерина Рокотова рассказала KP.RU о своей героине — следователе Инге Крыловой. По словам артистки, за годы съемок она научилась у персонажа стратегическому мышлению.

«Я человек импульсивный, а Инга продумывает действия на несколько шагов вперед. Мне хотелось бы поучиться ее контролю», — призналась звезда.

Рокотова отметила, что из-за эффектной внешности часто пользуется побочными бонусами профессии: охрана пропускает ее без документов, а сотрудники ДПС редко проверяют права. При этом сама актриса не смогла бы работать в реальном Следственном комитете.

«У меня слишком развита эмпатия. Я не переношу насилие и всегда думаю о том, что почувствовал человек в тяжелый момент. Для службы это помеха», — заявила собеседница.

Сейчас актриса живет на две страны. У нее есть агенты в России и США, где проходят пробы в разгаре сезона. В личной жизни для блондинки главное — доброта партнера. Жадных мужчин («жмотов») и патологических ревнивцев она вычеркивает сразу.

К 29 августа, своему дню рождения, Рокотова готовит семейный ужин с родителями и 90-летней бабушкой. Отпуск летом она отменила ради работы, но полностью пересмотрела питание, начав строго считать белок вместо калорий.