Звезда сериала «Кухня» Ксенофонтова: сегодня надо прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы хорошо выглядеть

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» актриса Елена Ксенофонтова поделилась с Леди Mail секретом, как ей удается сохранять идеальную фигуру в 52 года. По ее словам, в этом помогают ограничения в питании и спорт.

«Я придерживаюсь правильного питания: не ем мясо и прочие животные белки, а также еду, содержащую глютен. Изредка могу позволить себе рыбу, но к концу года планирую и от нее отказаться», — рассказала Елена.

Она добавила, что по утрам делает комплекс упражнения, не вставая с кровати, а затем занимается растяжкой и йогой. Помимо этого артиста ходит к косметологу и на фейсфитнес.

Елена Ксенофонтова также высказалась о своем отношении к возрасту. Она напомнила, что тело нужно беречь, ведь второго, запасного у нас нет.

«Конечно же, все мы переживаем на тему возраста, но не в смысле, что молодимся и хотим его скрыть, а просто понимаем, что сегодня нам надо прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы хорошо выглядеть и быть энергичными», — призналась актриса.