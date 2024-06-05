Звезда сериала «Интерны» устроил скандал на парковке в Москве

Актер Вадим Демчог, известный благодаря роли доктора Ивана Купитмана в сериале «Интерны», за рулем автомобиля Mitsubishi протаранил ограждения на парковке в Москве. Кадрами с курьезной аварией поделился Telegram-канал Shot .

По информации канала, утром 5 июня артист приехал на площадку на Варшавском шоссе. Он захотел оставить машину в зоне за ограждениями, но на его пути встал охранник со списком. Тогда актер попытался самостоятельно убрать препятствия, чего ему не позволили сделать.

Демчог продолжил пререкаться с представителем парковки. Он настаивал, что заплатил 800 рублей и может оставлять автомобиль там, где посчитает нужным. После этого актер сел в машину и наехал на железный забор. Однако попытки проехать не увенчались успехом и артисту пришлось искать другое место на площадке.

Ранее певица Ольга Бузова потребовала от своего бывшего мужа, футболист Дмитрия Тарасова вернуть автомобиль, который он ей подарил. По ее словам, спортсмен забрал машину себе еще до развода.