Звезда сериала «Две судьбы» Семенова заявила, что отказ от машины заменил ей спорт
Звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова дала интервью Леди Mail.ru. Во время беседы она рассказала, какие вещи помогают ей чувствовать себя лучше.
Одна из них — отказ от использования автомобиля. Актриса отметила, что старается уделять прогулкам как можно больше времени.
«Я много хожу пешком, стараюсь в день проходить не меньше 10 000 шагов. Это заменяет мне спорт», — отметила знаменитость.
По словам артистки, поднять настроение ей помогает онлайн-шопинг. Однако половину заказанных вещей, призналась Семенова, она сдает обратно ввиду отсутствия необходимости.
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