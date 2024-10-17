Звезда сериала «Две судьбы» Семенова заявила, что отказ от машины заменил ей спорт

Звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова дала интервью Леди Mail.ru . Во время беседы она рассказала, какие вещи помогают ей чувствовать себя лучше.

Одна из них — отказ от использования автомобиля. Актриса отметила, что старается уделять прогулкам как можно больше времени.

«Я много хожу пешком, стараюсь в день проходить не меньше 10 000 шагов. Это заменяет мне спорт», — отметила знаменитость.

По словам артистки, поднять настроение ей помогает онлайн-шопинг. Однако половину заказанных вещей, призналась Семенова, она сдает обратно ввиду отсутствия необходимости.