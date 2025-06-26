Звезда «СашиТани» Рубцова назвала периоды без съемок личной катастрофой

Жизнь знаменитых людей зачастую похожа на бег с препятствиями: график расписан по секундам, перерывы редки, и каждая минута на счету. Личным опытом поделилась звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

«Ты можешь несколько часов просидеть в гриме, и этот день ничего не снимут, а в иной раз и возможности не выпадает, чтобы сходить в уборную. При таком ритме ты вроде заряжен и готов пахать», — сообщила актриса.

Она пояснила, что сильнее всего выгорает в периоды бездействия, назвав их личной катастрофой. По словам Рубцовой, она совершенно не умеет отдыхать и чувствует себя потерянной за пределами съемочной площадки. Таким образом артистка призналась, что страдает трудоголизмом.